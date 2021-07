Sebastian Nielsen på 17 år drømmer om at vinde OL i Para-badminton. Det kræver dog, at han spiller en række turneringer i Asien, hvis han skal kunne kvalificere sig. Foto: Cathrine Hasager

Ung Para-badmintonspiller på vej til OL

Vordingborg - 24. juli 2021 kl. 09:10 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Sebastian Nielsen på 17 år er født med en for kort akillessene. Han blev som nyfødt opereret i benet, hvor senen blev forlænget. Derfor er hans højre ben i dag en smule skævt, som forårsager, at han halter en smule, når han går.

- Hvis ikke jeg blev opereret, havde jeg i dag haft det, man kalder en klumpfod, hvor foden nærmest krymper sammen, forklarer Sebastian Nielsen. Men selvom han har et højre ben, der ikke er helt, som det burde være, har det ikke holdt ham tilbage for noget som helst. Heller ikke sporten, som han holder meget af. Derfor har han siden han var 10 år spillet badminton. Og nu er han altså blevet så god, at han har en mulighed for at kvalificere sig til OL 2024 i Para-badminton. Selvom det nu er Nielsens store drøm at spille OL i Para-badminton, var det bestemt ikke noget, han var begejstret for til at begynde med.

Mental forhindring Sebastian Nielsen har altid gjort en dyd ud af ikke at betegne sig selv som handikappet, og har derfor spillet en lang række af badmintonturneringer for folk uden handikap. Derfor afskrev han også hurtigt muligheden for en Para-badmintonturnering, da han blev tilbudt det.

- Jeg havde ikke lyst til at spille i en handikapturnering, da jeg jo ikke ser mig som handikappet, siger Sebastian Nielsen og tilføjer:

- Jeg ville ikke blive sat i en bås som handikappet, da det aldrig har holdt mig tilbage for noget. Alligevel ændrede Nielsen holdning efter en samtale med sin far, for muligheden for at kvalificere sig til OL 2024 i Para-badminton var alligevel rimelig spændende.

- Jeg har kun spillet én Para-turnering tilbage i 2020, og i kvartfinalen spillede jeg mod den førende europamester, som efter kampen sagde, at jeg ville slå ham om to år, fortæller Nielsen og tilføjer, at det gav ham en del kampgejst. Efter kun en enkelt Para-turnering, er han nummer 30 på verdensranglisten i sin kategori.

- Jeg synes, at det lyder ret sindssygt at sige, at jeg er ved at kvalificere mig til OL, men jeg tror, at det er et realistisk mål, siger han.

Økonomisk tungt Skal Sebastian Nielsen kvalificere sig til OL 2024, kræver det, at han tager sine forbehold. Det betyder blandt andet, at han ikke altid kan tage til fester med sine venner, da han prioriterer sin sport frem for alt.

- Jeg har nogle rigtig gode kammerater, der har forståelse for mine valg og fravalg, siger han og tilføjer:

- De inviterer mig altid og i god tid, også selvom jeg ofte bliver nødt til at sige nej tak. Nielsen træner i øjeblikket seks eller syv dage om ugen, det betyder, at der ikke er meget tid tilovers. Også Nielsens familie støtter ham, både mentalt og økonomisk, så han har mulighed for at opnå sin drøm om OL i 2024. Men før det sker, kræver det, at han spiller en række turneringer i Asien. Det vil koste Sebastian Nielsen og hans familie omkring 10.000 kroner per turnering, og han forventer, at der skal 10 turneringer til, hvis han skal kvalificere sig.

- Der er kun én Para-turnering i Danmark, og de fleste skal jeg spille i Asien, siger han og tilføjer, at man kvalificerer sig ud fra et pointsystem, og det kræver, at man spiller med i en række turneringer. Derfor har Sebastian Nielsen også lavet en sponsoraftale med Lykke Cykler i Præstø. Aftalen, som træder i kraft den 1. august, lyder indtil videre, at Lykke Cykler sponsorerer Sebastian Nielsen, når han skal spille turneringer herhjemme. Men ender det med, at han skal til Asien, er ejer, Bo Petersen, ikke afvisende for, at han også kan få lidt økonomisk hjælp til udlandsrejserne.

- Han er jo sådan en god dreng, og der er virkelig potentiale i hans karriere, siger Bo Petersen fra Lykke Cykler, som med glæde sponsorerer Nielsen. Derudover sponsorerer mærket Yonex Sebastian Nielsens udstyr og træningstøj, og så kan han som del af TeamDanmark få ekstra tid til sin gymnasiale uddannelse på Handelsskolen i Vordingborg, som han tager på fire år i stedet for tre, samt senere frister på afleveringer og lektier. Når turneringerne i udlandet nærmer sig, skal han have søgt flere sponsorater.