Tina Nielsen åbnede først sit binderi på Sukkerfabrikken, hvor billedet her er far, og flyttede siden til Storegad 78. Nu vil hun gerne flytte til større lokaler på Lendemarke Hovedgade, men kommunen siger nej.

Undren over nej til butik på hovedgade

Vordingborg - 01. november 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var engang for ikke så forfærdelig mange år siden, hvor Lendemarke Hovedgade havde et bredt udvalg af butikker at byde på. Sådan er det ikke mere, og det bliver sandsynligvis heller ikke igen.

Det fik Tina Nielsen fra Tinas Binderi i Storegade at mærke, da hun tidligere i år forhørte sig hos kommunen om muligheden for at flytte sin butik til Lendemarke Hovedgade 16.

- Det tog lang tid at finde ud af, men da jeg endelig fik fat i den, der havde med det at gøre, kom svaret på fem minutter, og det var no-go, fortæller Tina Nielsen, der undrer sig stærkt over beslutningen.

Samme undren kom til udtryk, da sagen blev nævnt på generalforsamlingen i Stege og Omegns Lokalråd i tirsdags, ikke mindst set i lyset af, at Vordingborg Kommune står for at skulle bruge mindst to millioner kroner på en forskønnelse af Lendemarke Hovedgade. Hvordan giver det så mening at sige nej til en veldreven butik i gaden, som kan være med til at skabe liv og dermed forhindre, at Lendemarke Hovedgade med årene igen forfalder til slid og manglende aktiviteter, lød spørgsmålet.

Det forstår Tina Nielsen heller ikke:

- Jeg synes, det er trist. Lendemarke Hovedgade kunne godt trænge til lidt liv, og det ville jeg gerne være med til at skabe. Jeg er skuffet over den behandling, jeg har fået. Jeg synes, det var noget, kommunen burde have taget imod med kyshånd, siger hun, der nu har skrinlagt planerne om at flytte fra lejemålet i Storegade.

Fra kommunens side begrunder Michael Larsen (R), formand for Plan og Teknik, afslaget med, at Lendemarke Hovedgade er udlagt til beboelse, og at man ønsker at fastholde en strategi med, at detailhandlen skal koncentreres i Storegade.

