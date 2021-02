Der var fest og farver, da A2B vandt sprogundervisningen i Vordingborg. Siden røg A2B ind i problemer med at få kursisterne til at møde op til undervisningen, og herefter kom det ene problem til efter det andet, og i april 2020 opsagde A2B kontrakten med kommunen. Foto: J.C. Borre Larsen

Undervisning i dansk sprog blev en fuser

Vordingborg - 08. februar 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Der var fest og glade dage, da A2B overtog sprogundervisningen i Vordingborg i 2018.

- Men set i bagspejlet har vi ikke fået det, vi havde håbet på, og jeg er skuffet over forløbet, siger Anders Andersen (S), der som formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse er den øverste politiske chef for sprogundervisningen for flygtninge og indvandrere i kommunen.

Baggrunden er en tilsynsrapport, som Vordingborg Kommune fik »Danskuddannelse aps« til at lave for sig i oktober 2020. Den retter en sønderlemmende kritik mod A2B, som får dumpekarakter på en helt række punkter.

A2B må da også selv have kunnet se, at firmaets løfter ikke holdt, for allerede i april opsagde A2B kontrakten med kommunen til udløb ved årets udgang. Siden har Vordingborg og Næstved Kommuner indgået en aftale om fælles sprogundervisning.

Lærer ikke at tale

Tilsynet påpeger, at egentlig klasseundervisning var umulig, da holdene var uhomogene. »..Der er bekymrende lidt mundtlig træning, hvilket er et problem på alle moduler, men især på begyndermodulerne«, konstaterer tilsynet i sin rapport.

A2B nægter ikke kritikken, men svarer bl.a., at det er nødvendigt at samle kursisterne på holdene for at skabe tilstrækkeligt store hold. Det er dels for at sikre økonomi i tilbuddet, dels for at sikre dynamik på holdene.

Endemålet: At kursisterne lærer at tale dansk, er det dog ikke gået så godt med. Kursisterne har fået et lavt karaktergennemsnit på alle tre danskuddannelser og lavere end landsgennemsnittet, opregner rapporten. Det benægter A2B heller ikke, men affejer det med, at kursisterne ikke ifølge bekendtgørelsen skal komme ud med høje karakterer. I stedet har A2B satset på, at de skal komme i arbejde.

