Domfældelsen er den seneste udløber af den såkaldte umbrellasag. Foto: SJ-Medier

Umbrellasagen: Ung mand dømt for at dele sexvideo

Vordingborg - 16. april 2019 kl. 12:36 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ulovligt at dele en sexvideo af unge under 18 år, selvom man er på omtrent samme alder. Det har over 1.000 unge måtte erfare, efter de har modtaget en sigtelse i den såkaldte umbrellasag, skriver sjællandske.

Det bliver nemlig anset som børnepornografisk materiale, og de unge er blevet sigtet efter straffelovens § 235, stk 1.

Den unge mand fra Vestmøn, som nu er blevet 19 år, men kun var 15, da han delte videoen, fik forleden sin dom i Retten i Nykøbing Falster.

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Søren Martin Jensen oplyser, at han fik 20 dages betinget fængsel.

- De andre sager ligger også heromkring, og sagen blev behandlet som en tilståelsessag, siger anklageren.

Sagen går tilbage til marts 2015, hvor en 15-årig pige tager hjem til en jævnaldrende ven en aften på en adresse i Nordsjælland. De skal i byen for at feste, men ender med at være sammen. Flere af drengens venner dukker pludselig op. En uge efter kan videoer, optaget på aftenen, findes på nettet. Der er tale om intime, seksuelle optagelser, der viser flere unge drenge og den 15-årige pige.

Videoerne bliver ved med at dukke op, og et år efter bliver to drenge i teenageårene sigtet i sagen. De modtager bøder på 2.000 kroner for at have delt børneporno.

Vidoerne er 40 sekunder og 56 sekunder lange. Indtil efteråret 2017 bliver videoerne delt til over 4.700 mennesker på Facebook og Messenger. I januar 2017 bliver over 1.000 unge sigtet for at have delt eller spurgt efter videomaterialet.

Sagerne startede i landsretten, men ramte siden Højesteret. Der fik en nu 20-årig mand 40 dages betinget fængsel 11. januar i år.

Den unge mand fra Vestmøn sendte filerne til fem personer i sin vennekreds 18. april 2016.

Han er derfor blevet dømt både for at have været i besiddelse af børnepornografisk materiale og for at udbrede det. Herudover er han dømt efter paragraffen om blufærdighedskrænkelse.

Han er dømt efter den mellemste kategori af udbredelse af børneporno. Den omhandler egentlig seksuel aktivitet med børn, som ikke sker under tvang.

Søren Martin Jensen oplyser, at 27 personer er blevet sigtet i forbindelse med udbredelsen af videoen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.

Det skriver Sjællandske