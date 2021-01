Glasoverdækningen på plejecentret Aggerhus i Bårse er i følge Vordingborg Kommune farlig og skal renoveres. Egentlig havde kommunen tænkt sig selv at finansiere hele renoveringen, der skal ske i år. Nu har man imidlertid fundet ud af, at det er ulovligt. Beboerne skal betale størsteparten. Arkivfoto: Mille Holst

Ulovlig betaling af renovering: Nu må beboerne selv punge ud

Sidste år besluttede Vordingborg Kommune at afsætte 7,5 millioner kroner til en renovering fordelt på 2021 og 2022, men nu viser det sig, at det er decideret ulovligt, at kommunen betaler for renoveringen.

På plejecentret Aggerhus i Bårse har man længe haft et ønske om at få gjort noget ved klimaskærmen og glasoverdækningen af det store fællesområde, der forbinder plejeboligerne med eksempelvis spisesalen.

