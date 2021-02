Uheld mellem lastbil og varebil skabte kø i morgentrafikken

Opdatering: Klokken 6.36 har Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi udsendt en besked på Twitter om, at der er ryddet op på uheldsstedet og begge spor er igen farbare.

Onsdag morgen klokken 4.41 udsendte Sydsjælland og Lolland-Falsters politi en besked på Twitter om et trafikuheld på Sydmotorvejen lige før afkørsel 40 ved Udby i nordgående retning.

Et uheld mellem en lastbil og en varebil har lukket ned for trafikken i nordgående retning og bilister anmodes om at køre fra motorvejen ved afkørsel 41 Stensved og benytte landevejen til afkørsel 40.

Politiet ledte den trafik, der er fanget før uheldet, af motorvejen.

Tidshorisont for genåbning af motorvejen i nordgående retning er ukendt.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke flere informationer i sagen.