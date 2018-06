Uffe Thorndahl var glad for og stolt over udsigten til at modtage medaljen fra Niels Ebbesens Venner.

Uffe Thorndahl hædret

Han får i den nærmeste fremtid en medalje af organisationen, hvis formål er at styrke og bevare kongehus, fædreland og demokrati. Kravet er, at man har udvist særlig forsvarsvilje eller styrket dansk sammenhold og frihedsånd, skriver Sjællandske.

- Der er så mange, der får et ridderkors, men den her medalje er noget særligt. Jeg er meget stolt over at modtage den, og jeg vil helt sikkert bære den ved fremtidige lejligheder, bl.a. næste års grundlovsmøde her på Café Farø Vad, lovede Uffe Thorndahl.