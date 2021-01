Se billedserie Uenigheden skyldes kædernes ophæng. Skal der ekstra sikringsbeslag på eller ej? Foto: Mille Holst

Uenighed om kunstgyngerne er sikre at bruge

Vordingborg - 28. januar 2021 kl. 08:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Eksperterne er fortsat uenige om, hvorvidt kunstgyngerne ved DGI-huset i Vordingborg opfylder sikkerhedsreglerne. Kommunen vælger at stole på sin eksterne rådgiver.

- Gyngerne opfylder stadig ikke kravene BR 18 - 16 - Legepladser, der som bekendt er lovgivning, mener Claus Hebo, der er certificeret legepladsinspektør, om kunstgyngerne ved DGI-huset i Vordingborg.

Hans anke går på, at kæderne, til gyngerne ifølge hans overbevisning skal være forsynet med ekstra sikring. Skulle kædens ophæng gå i stykker under brug, vil den ekstra sikring betyde, at kæden ikke falder ned i brug.

Rådgiver holder fast Einar Hansen, direktør i Nordisk Legepladsinstitut og medlem af det Europæiske sikkerhedsråd CEN, som har været Vordingborg Kommunes rådgiver i forbindelse med opsætningen af kunstgyngerne, er dybt uenig med Claus Hebo.

Han forklarer, at man skal skelne mellem forskellige typer af gynger: Almindelige gynger til en eller to brugere med kun to ophæng skal ikke have ekstra sikringsbeslag. Men flerbrugergynger, som dem der er i Vordingborg, skal have sikringsbeslag, såfremt de er ophængt i to ophæng.

- Da gyngerne i Vordingborg er ophængt i fire separate ophæng, er der ikke krav om sikring, siger Einar Hansen og henviser til den europæiske sikkerhedsnorm der vedrører flerbrugergynger (EN1176-2:2017 punkt 4.6.3) samt til bygningsreglementet."

Følger sin rådgiver I Vordingborg Kommune tager fagchef Jesper Kjærulff uenigheden roligt.

- Vi har valgt en rådgiver i den her sammenhæng, og så går vi med ham, siger han og giver udtryk for at uenigheden "lugter lidt af religionskrig".

- Det er lidt som når den ene professor udtaler sig om noget og en anden professor er dybt uenig, siger han og slår fast, at Vordingborg Kommune ikke har ansøgt om nogen som helst form for dispensation fra eller at omgås reglerne.

- Vi stoler på den rådgiver, vi har valgt, siger han.

Vil have klar besked Uanset hvad Vordingborg Kommunes rådgiver i Nordisk Legepladsinstitut mener, så holder Claus Hebo fast i sin egen vurdering.

- Nej, jeg er ikke enig, der står absolut ikke noget om i standarden, at en type et gynge kun skal have to ophæng, siger han til Sydsjællands tidende og fortsætter:

- Den er en gynge, som er ophængt i en bærende overligger, og som gør det muligt at svinge frem og tilbage i bueform på tværs af overliggeren, så gyngen (gyngerne) ved DGI er uden nogen diskussion en type et gynge. Det spørgsmål har jeg for længst haft op med andre i branchen.

Han gør opmærksom på, at Vordingborg kommune sådan set godt kan godkende gyngen ved hjælp af en undtagelse i BR 18.

- Og så kan den håbe på, at der ikke vil ske noget. Men Kommunen er jo blevet advaret, så bliver det bare ikke sjovt for den, når/hvis der skulle ske noget, siger han og henviser til eventuelle ulykker og erstatningssager.

under alle omstændigheder mener Claus Hebo, at det ikke dur, at man i branchen er så uenige om sikkerhedsgodkendelsen af disse gynger. Han vil derfor have sagen taget op på højere plan.

- Uafhængigt af DGI-gyngen vil jeg sende en forespørgsel til behandling i CEN gennem DS/ 230 udvalg, så vi alle en anden gang har den samme tilgang, hvis vi skulle løbe ind i sådan en gynge igen.

En forespørgsel til CEN mener Einar Hansen ikke, der er behov for.

- Reglerne er allerede meget klare på dette punkt, siger han.