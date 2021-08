Se billedserie Ro Gliese kommer faretruende nær trappetrinnets kant, når han skal ind og ud af sin lejlighed. Han kan ikke komme ind på anden måde, fortæller han, fordi han har brug for at benytte venstre arm. Foto: Mille Holst

Uenighed om dørpumpe giver farlige situationer

16. august 2021 Af Mille Holst

Ro Gliese er bange for en dag at falde ned af trappen mellem etagerne på Brænderigården med sin kørestol. Hans hoveddør befinder sig lige ved siden af trappen mellem etagerne, men han kommer faretruende nær trinnene, hver gang han skal åbne og lukke sin dør. Han mener selv, en dørpumpe kan løse problemet, men det er kommunen ikke enig i.

Ro Gliese besluttede for mange måneder siden at fraflytte sin ældrebolig på Elmeallé og i stedet få en handicapvenlig en af slagsen på plejecentret Brænderigården i Vordingborg.

Han har store mén efter både et sygdomsforløb i slut 1990'erne og siden en arbejdsulykke i 2007, og med årene er hans fysiske tilstand blot blevet forværret. De seneste mange år har han siddet i kørestol og han har svært ved at bruge hænderne.

Han har et utal af hjælpemidler i hjemmet og får også hjemmepleje.

Overordnet er han glad for at bo på stedet.

- Det er fantastisk god mad og personalet er søde og flinke allevegne, siger han.

Han oplever dog at plejehjemmet ikke er særlig handicapvenligt. For eksempel kan han ikke selv tænde og slukke for ventilationen på sit badeværelse, da den sidder oppe under loftet.

- Ikke engang plejepersonalet kan håndtere den, fortæller han og undrer sig over, hvorfor man har konstrueret udsugningen så tåbeligt.

Forskellige syn For et halvt år siden ansøgte han om at få sat en arm på sin hoveddør, så den nemmere åbner, når han giver den et skub.

- Da jeg overtog lejligheden kunne jeg se, at der havde været en dørpumpe. Det meste af den sidder der endnu og der er strøm til; der mangler bare en arm, fortæller han og troede derfor, det ville være en formsag.

Men han fik afslag på sin forespørgsel. Og det på trods af, at han kommer faretruende nær det øverste trin på trappen ned til stueetagen, hver gang han skal åbne sin egen dør. På grund af de manglende kræfter i højre arm er han nemlig nødt til at holde i en helt bestemt vinkel med sin kørestol, så han kan bruge venstre arm og åbne og lukke døren med en lille gribetang.

Ro Gliese er godt klar over, at han er meget tæt på trappen, når han forsøger at åbne sin hoveddør, men han er ikke klar over hvor tæt, han rent faktisk er på at køre ud over trappeafsatsen. Hjulene på kørestolen står blot få centimeter fra trinnets kant - hver gang.

- Der skal ikke meget til, før jeg ryger ned, konstaterer han blot.

De eventuelle konsekvenser af denne hasarderede manøvre er der tilsyneladende ingen, der har taget med i betragtning. I al fald fik han afslag på sin ansøgning - blandt andet med ordene: "Han kommer tæt på kanten på trappen, men selve aktiviteten ser ikke besværet ud."

I begrundelsen for afslaget skriver Vordingborg Kommune desuden: "Du kan drikke af en fyldt vandflaske med højre hånd, tage varer ned fra hylderne i supermarkedet og ned i kurven på elkøretøjet. Du kan bære indkøbsposer fra elkøretøjet ned på gulv og fra gulv og op til el-kørestol. Vi vurderer, at dette kan sidestilles med at åbne/låse din hoveddør."

Ro Gliese fortæller, at der sådan set ikke er noget forkert i det, Vordingborg Kommune skriver i sit afslag, men ingen har tilsyneladende bemærket, hvilke smerter han har, hver gang han bruger højre arm. Men han synes ikke, han kan være bekendt altid at bede andre om hjælp til at få varer ned fra hylderne, når han handler, til at pakke nettene og få dem ned i kørestolen.

- Jeg balancerer på en line. Skal jeg tage hensyn til mit kropsapparat, så skal jeg sidde helt stille, siger han men synes jo trods alt, at han må holde lemmerne lidt i gang.

- Men det gør nas, konstaterer han.

Der er stadig en rest af den gamle dørpumpe

på Ro Glieses hoveddør. han mener derfor det

må være meget enkelt at få den til at virke igen.

- Der mangler bare en arm, mener han. Foto: Mille Holst



Meget spiller ind I forbindelse med sagen om Ro Glieses dørpumpe, tager Sydsjællands Tidende fat i Susanne Johansen, der er ældrechef i Vordingborg Kommune. Hun fortæller, at boligerne på Brænderigården godt kan bære præg af, at den tidligere lejer har været bevilget en dørpumpe, som dog er taget ned, da vedkommende er fraflyttet lejligheden. Pumpen følger beboeren ikke lejligheden.

Om en beboer kan tildeles en dørpumpe afhænger af mange ting, slår hun desuden fast.

- Som en del af den faglige vurdering ved bevilling af dørpumpe, undersøges om borgeren er i stand til selv at åbne og lukke døren, selvom det sker med besvær og eventuelt med brug af andre hjælpemidler for eksempel en strop til at hive døren til med, udtaler hun til avisen og siger at man også ser på, om beboeren kan gøre noget andet, end det vedkommende allerede gør, for at afhjælpe problemet.

- Hvis en borger ikke vurderes at være berettiget til dørpumpe betalt af kommunen, kan borgeren tage kontakt med boligselskabet, for at undersøge om boligselskabet generelt set vil investere i automatikken på døre i boligområdet, siger hun.

Ro Gliese oplyser til avisen, at han er nødt til at køre hen mod trappen, når han skal åbne og lukke sin dør, fordi han har brug for at benytte sin venstre arm. Og med hensyn til om boligselskabet vil installere en dørpumpe, fortæller han, at det henviser til kommunen, så den vej kommer han ikke nogen vegne.

Ældre eller handicappet Ældrechefen oplyser også, at Ro Gliese slet ikke bor i en handicapbolig, sådan som han ellers tror.

- Jeg kan oplyse dig om, at lejeboligerne på Brænderigården er ældreboliger og udlejes efter de samme regler som almene lejeboliger.

Ældreboligerne er forbeholdt borgere der er mere selvhjulpne end de, der er bevilget plejebolig, siger hun og oplyser at Vordingborg Kommune har anvisningsret til disse ældreboliger.

Dén udmelding overrasker Ro Gliese, for han bad netop om en handicapvenlig bolig, i stedet for den ældrebolig han allerede havde på Elmeallé.

- Ellers var der jo ingen grund til at flytte, siger han og undrer sig over oplysningen.

Eftersom hverken kommune eller boligselskab tilsyneladende mener, han har behov for en dørpumpe, har Ro Gliese fået sin bror til at købe og installere en manuel døråbner på sin hoveddør.

- Så nu kommer jeg væk fra kanten af trappen, men jeg har stadig problemer med at åbne døren indefra, fortæller han og er således i første omgang sluppet for angsten for at falde ned ad trappen.

- Jeg kan ikke trække døren til mig, så jeg beder folk, der vil ind, om selv at åbne, forklarer han.

Fordi den manuelle døråbner ikke helt er nok, har han klaget over kommunens afslag på hans ansøgning om at få en dørpumpe. Dén klage behandles i øjeblikket i Ankestyrelsen.