Se billedserie Ifølge lokalplanforslaget vil de tre bygninger blive 10 meter høje - lige så høje som Ellens Cabaret var. Illustration: Vordingborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Uenighed om Ellens Cabaret op i kommunalbestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenighed om Ellens Cabaret op i kommunalbestyrelsen

Vordingborg - 05. april 2018 kl. 16:07 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal der bygges på den grønne plet ved Langelinie i Stege, hvor Ellens Cabaret tårnede sig op, indtil bygningen blev jævnet med jorden?

Det er det store spørgsmål, som efter borgermødet 6. februar og otte ugers høring kom op i Udvalget for Plan og Teknik onsdag. Men udvalget kom ikke langt med diskussionen, før det ene af Venstres to medlemmer af udvalget Kirsten Overgaard smed det kort, der hedder »standsningsretten«. Dermed stopper al sagsbehandling, indtil sagen har været oppe i kommunalbestyrelsen.

- Det er så vigtig en sag, at den skal diskuteres i fuld offentlighed i kommunalbestyrelsen, begrunder Overgaard sin beslutning over for Sjællandske.

Hun mener, at politikerne bør tage de 275 underskrifter alvorligt, som er imod, at der bygges på grunden.

- Jeg vil gerne lytte til lokalrådene, til MønNu og de mange underskrifter. Desuden har Slots- og Kulturstyrelsen skrevet til kommunen, at styrelsen gerne ser, at området friholdes for bebyggelse, uddyber Kirsten Overgaard.

Udvalgets formand Michael Larsen (R) fornemmer, at udvalget er meget delt på spørgsmålet. Men hans egen holdning er klar.

- Grunden skal bibeholdes som et grønt område i respekt for høringssvarene. 98-99 procent vil have et grønt område og går imod lokalplanen, konstaterer Michael Larsen.

Det fremlagte forslag til lokalplan giver mulighed for at bygge op til tre huse, der hver er 10 meter høje.

Carsten Olsen (S) derimod har været med til at bane vejen for lokalplanforsalget som næstformand i det gamle Teknik- og Miljøudvalg.

- Fra dag et har jeg ment, at der skal bygges på grunden. Vi skal også varetage interesserne for de, som gerne vil have en bedre bolig. Der er en herlig udsigt for husene, og man kan stadig gå på volden, siger han og fortsætter:

- Det skal ikke være stort og prangende, men byggeriet skal matche omgivelserne. Det kan også være tre rækkehuse. Et pænt byggeri vil klæde grunden.

Brevet fra Slots- og Kulturstyrelsen gør ikke indtryk på Carsten Olsen.

- Nej, for husene kommer ikke til at ligge tæt på volden, svarer han.

Det samme er DF's medlem af udvalget John Pawlik inde på.

- Jeg kan ikke se sammenhængen med voldgraven. Der er masser af grøn kile, og stisystemet bliver ikke ødelagt, siger Pawlik, som gerne ser, at der bliver bygget på Langelinie 48.

Det skriver Sjællandske.