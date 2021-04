Sådan ser en skitse over udviklingsplanen ud i hvidbogen, der i denne måned står til endelig vedtagelse. Illustration fra hvidbogen

Udviklingsplan og hvidbog klar for Klintholm Havn

Vordingborg - 14. april 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Medlemmerne af tre forskellige politiske udvalg og derefter den samlede kommunalbestyrelse skal i denne måned endeligt vedtage hvidbogen for Klintholm Havn.

Bogen, der også rummer en omfangsrig udviklingsplan for havnens fremtid, har allerede fået det blå stempel af Plan- og Teknikudvalget og udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv, og skal nu videre til udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Det er også i dette udvalg, der skal tages stilling til den første, konkrete bevilling til det videre arbejde med havnens udvikling, da man fra administrationens side har indstillet, at der skal afsættes 3,4 millioner kroner til projektet.

Det er dog kun den første bid af et ellers temmeligt svimlende beløb, som der skal findes, hvis den samlede udviklingsplan skal blive en realitet med årene. Her lyder overslaget i udviklingsplanen nemlig på omkring 112 millioner kroner i anlægsudgifter, hvis alt skal gennemføres.

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv blev også bedt om at åbne tegnebogen for at skubbe arbejdet i gang, men dog med et mindre beløb end BØN-udvalget - nemlig 1 million kroner til det videre arbejde.

Udvalgets behandling af sagen i sidste uge gav dog kun et bidrag på 600.000 kroner - men det skyldtes nu ikke, at man havde noget at udsætte på udviklingsplanen. Ifølge formand Susan Thydal (S) var forbeholdet udelukkende, at udvalget ikke har et stort budget at gøre godt med, og da vi befinder os i et kommunalvalgsår, vil udvalget ikke tømme kassen helt, inden året rinder ud.

Men den politiske velvilje overfor hvidbogen og udviklingsplanen er uforandret og lægger dermed op til en plan i tre etaper over en årrække, som skal få det bedste ud af Klintholm Havns nye status som erhvervshavn for vindmølleindustrien, samtidig med at man vil bevare og udvikle de kvaliteter, der tiltrækker turister og lystfiskere i stort tal.

I første etape skal det eksempelvis ske ved at etablere en bedre afvikling af trafikken i Klintholm Havn, etablering af nye stier, naturlegeplads og badebro. Denne etape er sat til at koste cirka fire millioner kroner, men det er i etape 2, at man finder de store beløb.

Denne etape handler nemlig om udvidelse af både erhvervs- og lystbådehavnen med tilhørende faciliteter til brugerne, og er sat til at koste i omegnen af 95 millioner kroner.

Trejde og sidste etape handler om en forsættelse af havneudvidelsen, men her med fokus på at frigøre plads til landudvidelse ved erhvervshanen, og denne etape formodes at ville koste omkring 13 millioner kroner.

Det er selvsagt beløb, Vordingborg Kommune ikke selv kan stille med, men første skridt er altså en bevilling fra de politiske udvalg til at sparke arbejdet i gang. De 4,4 millioner kroner, administrationen har søgt om i alt, skal blandt andet dække udarbejdelse af lokalplaner, fundraising, kommunikation og markedsføring overfor nye virksomheder.