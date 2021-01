Se billedserie Anders Andersen glæder sig over at borgerne i stigende grad får adgang til deres egne sager digitalt. Arkivfoto: Mille Holst

Udvider indholdet på borger.dk

Vordingborg - 22. januar 2021 kl. 13:00 Af Mille Holst Kontakt redaktionen

Fra regeringens side ønsker man at udbygge den digitale platform borger.dk. Derfor har man bedt både statslige, regionale og kommmunale instanser om at indarbejde oplysninger om eksempelvis kontanthjælp, gæld og boligforhold på platformen, som har fået nye faner under »Min side«.

Tanken er, at borgerne kan finde så mange oplysninger om sig selv på deres personlige side under borger.dk - en side der tilgås ved at logge på med NemID.

»Borgerblikket«, som initiativet hedder udbygges gradvist frem mod 2024, hvor alle personlige oplysninger gerne skulle være implementeret indenfor områder som eksempelvis sundhed, uddannelse, bolig, økonomi og skat, familieforhold, byggeri, transport og meget, meget mere. Her kan man også se, hvad status er på igangværende sager.

- Fra 2020 skulle alle kommuner tilbyde borgere bedre overblik og mere gennemsigtighed. Dette betyder overblik over sager og ydelser på udvalgte områder via Mit Overblik på borger.dk, forklarer Lotte Svilling, der er chef for Borger og Arbejdsmarked i Vordingborg Kommune.

I Vordingborg Kommune har man således siden 1. december kunnet finde oplysninger om beskæftigelse og økonomiske ydelser, men platformen bliver løbende udbygget.

Der ligger kun oplysninger der er fra 1. december eller af nyere dato på den digitale platform.

Enighed om tiltag Kravet om gennemsigtighed via borger.dk falder i god jord hos lokalpolitikerne, der har et ønske om at styrke borgernes medindflydelse.

- Vi vil gerne have, at borgeren kan følge sin egen sag digitalt ligesom man kan med sin sundhedsjournal, lyder det fra udvalgsformand Anders Andersen.

Lotte Svilling gør dog opmærksom på at de oplysninger, borgerne kan tilgå via borger.dk udelukkende er i overskrifter og dermed kun giver et overbliksbillede.

- Der er ingen journaler. Det er ikke noget vi er forpligtet til, men noget vi kigger på som en mulighed, siger hun og er fuldt ud klar over, at mange borgere gerne vil have det fulde overblik over deres egne sager.

- Vordingborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke en digital aktindsigtsløsning, fortsætter hun.

Konkret betyder det, at man som borger ikke kan se sin fulde journal på nettet, men fortsat må anmode om at få den sendt til sin e-boks, hvis man har behov for den.

- Vi arbejder på en digital aktindsigtsløsning, men hvornår det kan blive til noget kan jeg ikke sige noget om, fortsætter Lotte SVilling og fortæller at nogle kommuner allerede har implementeret den digitale aktindsigt.

- Nogle kommuner er mere fremme dér. Vi afventer lige og ser, hvordan det går, siger hun, men slår fast:

- Det er den vej, vi skal, med mere åbenhed.

