Interessen var stor, da Peter Andersen viste rundt på Lynggårdens biogasanlæg 5. maj 2018. Målet var dialog. Men kritikerne udeblev. Foto: Nina Lise

Udvidelse af biogasanlæg sendt tilbage til overvejelse

Vordingborg - 12. juni 2020 kl. 05:48 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ansøgning om at udvide produktionen fra 19.000 tons biomasse til 30.000 tons er sendt tilbage fra Udvalget for Klima og Miljø til forvaltningen i Vordingborg Kommune.

Årsagen er, at politikerne selv har bedt om et advokatnotat for at finde ude af, om der er lovhjemmel til at nægte udvidelsen. Det mener advokat Mads Kobberø ikke, at der er, og det stiller udvalget i en pinagtig situation.

- Vi må kunne sætte nogle betingelser for miljøgodkendelsen, og det er det, forvaltningen nu skal finde ud af, siger udvalgets formand, Else-Marie Langballe Sørensen (SF).

- Vi må i hvert fald have sikkerhed for, at der ikke kommer lugtgener i fremtiden, tilføjer hun.

Netop lugten fra anlægget er et af de vigtigste bevæggrunde for, at naboerne, der hovedsageligt består af sommerhuse, helst ser anlægget nedlagt og i hvert fald ikke ønsker, at produktionen bliver udvidet.

Det paradoksale er, at Lynggård Biogas allerede en gang af Vordingborg Kommune har fået miljøgodkendelse til at lade 30.000 tons biomasse passere gennem anlægget. Det var i 2015. Men Jungshoved Miljøgruppe protesterede til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som underkendte godkendelsen.

Der var nemlig ikke lavet en lokalplan, og så var udvidelsen ulovlig - herunder miljøgodkendelsen.

Når forvaltningen har fundet ud af, hvilke betingelser miljøgodkendelse bliver givet under, kommer sagen op i udvalget igen.