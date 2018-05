Man forestiller sig, at udvidelsen af Næstved Storcenter vil se sådan ud. Illustration: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Udvidelse af Storcenter dyr for Vordingborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvidelse af Storcenter dyr for Vordingborg

Vordingborg - 07. maj 2018 kl. 16:18 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En planlagt udvidelse af Næstved Storcenter og Megacenteret ved siden af kan blive dyr for butikslivet i Vordingborg Kommune, skriver Sjællandske.

Forvaltningen har regnet sig frem til, at udvidelsen i år 2029 vil betyde et fald i omsætningen på ni procent i Præstø, seks procent i Vordingborg Bymidte, 12 1/2 procent i erhvervsområdet Møllegården vest for Vordingborg og syv procent i Stege.

- Det vurderer vi til at betyde en reduktion på to butikker i Præstø, to i Vordingborg centrum, én butik i Møllegården og én butik i Stege, siger klimakoordinator Karsten Kolle fra Afdeling for Plan og By.

I forvejen er butikkerne i kommunen presset. Selv hvis der ikke sker noget i Næstved, regner Kolle med, at omsætningen i kommunen samlet set vil falde med otte procent i 2019, hvilket svarer til 43 mio. kr.

- Det skyldes bl.a. stigende internethandel, anfører Kolle.

Forvaltningen er bekymret over udvidelsen i Næstved, men erkender også, at det rige butiksliv hos nabokommunen sikrer et stort udvalg i nærområdet, som kan konkurrere med andre større butikscentre på Sjælland.

Derfor har forvaltningen lagt op til, at Udvalget for Plan og Teknik skal sende en skrivelse til Næstved Kommune, hvori Vordingborg Kommune udtrykker »bekymring«.

Den indstilling vakte genklang hos politikerne. Der er høring om udvidelsen indtil 17. maj, og inden den dato vil forvaltningen udarbejde et brev, der bliver underskrevet af politikerne i udvalget.

At udtrykke bekymring er dog ikke helt det samme som en indsigelse, og en sådan kunne Vordingborg Kommune godt sende, fordi Næstved er en nabokommune.

- Det vigtigste er at udtrykke vores bekymring over planerne. Jeg ved ikke, om en indsigelse har mere vægt, det er ikke noget, vi diskuterede i udvalget siger udvalgets formand Michael Larsen (R).

- Jeg synes, at forvaltningens indstilling ser fornuftig ud, og den har vi godkendt, fastslår Michael Larsen.

Det skriver Sjællandske.