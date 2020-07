Der bliver brug for en helhedsorienteret indsats for de unge for at forhindre gentagelser af denne sommers episoder med uro, larm og rod flere steder i Stege, mener udvalgsformand Nikolaj W. Reichel. Foto: J.C. Borre Larsen

Udvalgsformand vil tage ungeproblematik op

Vordingborg - 22. juli 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Situationen med unge mennesker, der hænger ud på offentlige steder henover sommeren og spreder uro og rod - som det er blevet beskrevet med eksempler fra Stege i de seneste dages aviser - er ikke nyt, men det lader til at være blevet værre i år.

Det mener Nikolaj W. Reichel (S), formand for Vordingborg Kommunes Børn, Unge og Familier:

- Vi står i en sommer, hvor alle er hjemme. Det har jo før været en »ongoing« historie, men det er som om, det er ekstra markant i år, siger han.

Nikolaj Reichel har allerede været i kontakt med blandt andre Stege Lokalforum om problematikken, og han »lægger sig fladt ned« og erkender, at han ikke står med en løsning lige på hånden. Ikke desto mindre er det noget, han mener, der skal politisk fokus på snarest muligt.

- Efter denne her sommer er det noget, vi bliver nødt til at tage op: Hvordan laver vi vores byrum, så der er plads til de unge, siger han.

Sommeren har også budt på en stribe tilbud om aktiviteter for unge, mange af dem finansieret med støtte fra staten. Det har blandt andre Møns Svømmeklub og Ungdomsklubben gjort brug af, men det er ikke altid, at aktiviteterne rammer de unge, der skaber uroen i byerne.

- Der er jo nok en hård kerne, og så er der dem, der følger med, som vi måske kan få fat i. Det er ikke sikkert, det er organiserede aktiviteter, der er brug for, måske er det også bare nogle steder at hænge ud. Og det mener jeg godt, kan være med opsyn, for jeg synes ofte, det virker som om, at de unge faktisk gerne vil i dialog med de voksne, siger udvalgsformanden.

I den forbindelse roser han også det nye tiltag fra foreningerne på Stege Havn, som nu vil »patruljere« på havnen for at dæmme op for den uro, visse unge har skabt i den seneste periode. Her er den erklærede målsætning netop at møde de unge med dialog og en imødekommende indstilling, hvilket efter Nikolaj Reichels mening er den helt rigtige måde at gribe det an.

- Det synes jeg er en konstruktiv tilgang til det, siger han.

Tiltag som dette kombineret med de erfaringer, diverse forening drager henover sommeren i kontakten til de unge kan så bruges til at bygge videre på, når han som udvalgsformand vil tage sagen op politisk efter sommerferien.

- Jeg tror, der bliver brug for en helhedsorienteret indsats, og ikke bare en indsats for de få, der skaber uro. Og vi høster lige nu nogle erfaringer, som jeg tror, vi vil kunne drage nytte af: Hvad har virket, og hvad har ikke virket. Vi skal finde ud af, hvordan vi tænker de unge ind i vores by, siger Nikolaj W. Reichel.