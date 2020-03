Udvalgsformand står fast trods oplysninger om vinduer

Det falder VinduesIndustrien for brystet, når Bo Mandeup (V), næstformand i udvalget, til Sjællandske udtaler, at rammer på plastvinduer gulner og falmer.

»På baggrund af næstformandens udtalelser til avisen frygter vi, at der er truffet en beslutning om krav til brug af vinduesmaterialer ud fra et forkert og uoplyst grundlag«, fortætter mailen.

Formand for Udvalget for Plan og Teknik, Michael Larsen (R), er bekendt med indholdet men er langtfra enig i, at beslutningen er truffet på et forkert grundlag. Han tilbageviser også VinduesIndustriens påstand om, at lokalplanen for Boulevardkvarteret er ulovlig.