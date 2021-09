Som deltager i Mikrovirks sidste arrangement for nylig fik Susan Thydal (im) mulighed for at netværke med blandt andet Karin Jørgensen, Bente Plesnow og Robert Drikkjær. Foto: Henrik Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand ser frem til initiativer for iværksættere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand ser frem til initiativer for iværksættere

Vordingborg - 19. september 2021 kl. 13:10 Af Henrik Ekberghenrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Et netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune blev lukket ned i sidste uge, men nye initiativer er på vej for lokale iværksættere, lyder fra Susan Thydal, formand for kommunens udvalg for turisme, udvikling og erhverv.

Hun var selv - som iværksætter og styregruppemedlem - med til at beslutte en nedlægning af Mikrovirk, et netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune.

Det blev i sin tid blev skabt på initiativ af Vordingborg Erhverv, som også har faciliteret netværket via en årlig bevilling fra kommunen på knap 100.000 kroner. Det er 5-6 år siden, Mikrovirk blev etableret, men opbakningen til netværkets aktiviteter var efterhånden blevet for beskeden til at styregruppen ville køre det videre. Og ingen var klar til at tage over.

Som formand for kommunens udvalg for turisme, udvikling og erhverv, og som næstformand i Vordingborg Erhvervs bestyrelse, ser Susan Thydal i stedet frem til, at Vordingborg Erhverv kommer på banen med nye initiativer for iværksættere.

- Fokus på iværksætteri er en af de ting, der er med i aftalen mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv, påpeger hun.

En analyse, som Dansk Industri Sydsjælland offentliggjorde for nylig, viser, at mikrovirksomheder står for 38 procent af virksomhedernes samlede omsætning på Sydsjælland. Det er særligt i Vordingborg, Næstved og Stevns kommuner, at mikrovirksomhedernes andel af den samlede omsætning er stor.

På trods af de mange iværksætter-virksomheder i Vordingborg Kommune har Mikrovirk-netværket ikke været interessant for en stor del af dem, vurderer Susan Thydal.

- Specielt mange af de små håndværksvirksomheder har haft brug for en helt anden type professionelt netværk.

- Tilslutningen til arrangementerne i Mikrovirk har også været faldende. Og så er vi også nødt til at se nøgternt på, om pengene kan bruges bedre på en anden måde.

Da Mikrovirk for nylig indkaldte til et møde om netværkets virke, dukkede kun otte personer op. Netværket har ellers 130 medlemmer.

Ligesom Henrik Westergaard, der var formand for styregruppen i Mikrovirk, gav udtryk for i sidste uge i Sydsjællands Tidende, så håber også Susan Thydal på, at der via Mikrovirks facebook-gruppe kan opstå en forening for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. Facebook-gruppen har 125 medlemmer.