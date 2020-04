Michael Larsen, udvalgsformand for Plan- og Teknik, erkender, at kommunen skal blive mere præcis i byggetilladelser og dispensationer. Foto: Lars Christensen

Udvalgsformand: Vi skal være mere præcise

- Vi må tage ved lære af den her sag.

Sådan lyder budskabet fra Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

Han var en af dem, der på det seneste plan- og teknikudvalgsmøde var klar til at se igennem fingrene med det ulovlige terrassebyggeri på Præstø Havn.

- Der har åbenbart været nogle misforståelser i forhold til bygherrens opfattelse af, hvad han havde lov til at bygge, og hvad forvaltningen havde givet ham lov til, forklarer Michael Larsen.

Forvaltningen har ganske rigtig givet lov til en terrasse, men den byggede terrasse er dobbelt så stor som det forvaltningen havde givet tilladelse til. Jakob Helles fastholder, at han havde fået lov til at bygge den så stor, men det billede kan forvaltningen ikke genkende.

- Det her er noget, som forvaltningen har lært af. Vi skal være mere præcise i de tilladelser og dispensationer, der gives, så der ikke kan opstå sådanne situationer igen. Det er helt sikker noget, som vi skal øve os på, erkender udvalgsformanden.

Han ærgrer sig over, at misforståelsen først er blevet opdaget så sent.