DF vil ifølge Marie Krarup arbejde på, at sagsbehandlingen bliver mere individuel, når folk søger om statsborgerskab. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: Regler gælder for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: Regler gælder for alle

Vordingborg - 12. marts 2021 kl. 17:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Folketingets indfødsretsudvalg kan give dispensationer for mindre fartbøder. Men udvalgsformand Marie Krarup, DF, forsvarer beslutningen om at annullere Katrina Kuhres ansøgning til dansk statsborgerskab efter hendes fartbøde på 3000 kroner ved et vejarbejde på Køge Bugt-motorvejen i 2018.

Læs også: Katrinas fartbøde på 3000 kroner koster dansk statsborgerskab

- Vi har vedtaget, at hvis man har fået bøder over en vis størrelse, så skal man vente nogle år, før man kan søge igen. Det er for at undgå vanekriminelle og vanvidsbilister, skriver Marie Krarup i en mail til Sjællandske.

Marie Krarup er med på, at Katrina Kuhre bortset fra sit britiske statsborgerskab er pæredansk.

- En dansk gift britisk kvinde er jo nok slet ikke et problem. Men havde der været tale om en 23-årig mand fra Mellemøsten, ville det måske være anderledes Og reglerne gælder for alle, lyder det endvidere fra Marie Krarup.

Hun oplyser, at Dansk Folkeparti går ind for, at loven om statsborgerskab laves anderledes, så man behandler folk langt mere individuelt.

- Havde vi de regler i dag, ville jeg gerne give den 48- britiske kvinde statsborgerskab på trods af bøden, skriver Marie Krarup og afslutter med en hilsen til Katrina Kuhre:

- Jeg synes til gengæld, det er lidt træls, at man kan få så mange statsborgerskaber. Jeg synes, man bør nøjes med et. Så jeg så gerne, at hun frasagde sig sit oprindelige statsborgerskab for at blive dansk.

relaterede artikler

Politikere: Skørt og absurd 12. marts 2021 kl. 17:30