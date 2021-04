Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknik, er ikke længere så bekymret for de digitale borgermøder. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: - Det må ikke blive et evighedsprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: - Det må ikke blive et evighedsprojekt

Vordingborg - 22. april 2021 kl. 21:28 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

- Dengang, vi meldte ud, at det skulle være et fysisk møde, der var det lidt med et håb om, at genåbningen af Danmark ville være mere fremskreden, end den har endt med at være.

Sådan forklarer Plan- og Teknikudvalgsformand Michael Larsen (R) beslutningen om, at borgermødet om erhvervshavnens udvidelse nu alligevel bliver digitalt.

- For at få noget fremdrift i de her havneprojekter, har vi skønnet, at vi bliver nødt til at gennemføre borgermødet digitalt, forklarer udvalgsformanden videre.

Han vedkender, at han tidligere har være modstander af de digitale borgermøde, men det har ændret sig.

- Vi har i mellemtiden haft to informationsmøder om lokalplanerne på Nyord og Ulvshale, og det viste sig faktisk at være nogle rigtig gode møder, hvor der var en meget høj deltagelse, forklarer udvalgsformanden.

- Vi er ikke så bekymrede for at holde de digitale møder, som vi har været tidligere. Det har vist sig, at det godt kan fungere, tilføjer han.

De to møder drejede sig om hele fire lokalplaner fordelt ud på tre om Ulvshale og en om Nyord.

- Det fungerede fint, så jeg kan ikke se, at det skulle være noget problem at have ét møde om de to havneudvidelser, forklarer udvalgsformanden og tilføjer:

- Især ikke fordi den ene lokalplan bare handler om det eksisterende område, som brobyggerne bruger. Det vil jo formodentligt blive den anden lokalplan med udvidelsen mod vest, som der vil være mest interesse om, forklarer udvalgsformanden, der afviser, at det skulle være sværere at komme til orde på de digitale møder.

- Man stiller sine spørgsmål skriftligt under mødet, og hvis man ikke får svar på det i løbet af mødet, så sørger vi for at samle op på det og sende svar efterfølgende - som vi altid har gjort det, understreger han.

Ikke krav på borgermøde

Michael Larsen afviser også kritikken af, at der er for kort en frist fra informationsmødet til deadlinen på det ene lokalplansforslag.

- Jeg må pointere, at det er jo ikke et krav, at der skal være et borgermøde i forbindelse med en lokalplansforslag. Jeg mener, at de to lokalplaner egentlig er ret godt beskrevet. Det, at vi stiller op med et borgermøde, er en ekstra bonus, lyder det fra udvalgsformanden, der heller ikke mener, at lokalplansforslaget helt bør trækkes tilbage, selvom projektet bag er skrumpet.

- Vores forvaltning har vurderet, at det godt kan fungere på den her måde. Det er vigtigt, at der kommer noget fremdrift i havneudviklingen. Vi må ikke risikere, at det bliver et evighedsprojekt, forklarer han.