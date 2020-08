Michael Larsen (R) glæder sig over, at kommunens store solcelleplan allerede har resulteret i en række konkrete projekter. Foto: Lars Christensen

Udvalgsformand: - Det er en solstrålehistorie

Et 31 hektar stort område syd for Høvdingsgård ved Langebæk går man nu i gang med at lokalplanlægge for. Dermed er der nu konkrete planer for solceller på 364 af de i alt 466 hektar, der sidste år blev udpeget i kommunens store samlede plan for solcelleanlæg.