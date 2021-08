Udviklingsplanen for Mønshallerne er ambitiøs, og med 12 millioner kroner allerede afsat til projektet viser kommunen, at man virkelig vil noget med planen, siger udvalgsformand Thorbjørn Kolbo. Illustrationen: Keingart

Udvalgsformand: Dejligt med de store visionsbriller

Vordingborg - 12. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der lyder stor ros fra Thorbjørn Kolbo (S), formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, til både ansatte i kommunens planafdeling, ansatte og frivillige ved Moena Mønshallerne i Stege samt de borgere, der har deltaget i processen frem mod hallernes nye udviklingsplan.

Den blev nemlig tirsdag ensstemmigt godkendt i udvalget, og mangler nu kun en forventet vedtagelse i kommunalbestyrelsen - og i følge Thorbjørn Kolbo har alle, der interesserer sig for Mønshallerne god grund til at se frem til, at planen en dag bliver en realitet.

- Det er en ambitiøs plan, og det er dejligt at se, at man har haft de store visionsbriller på. Det har været en rigtig god proces også med det borgermøde, der har været holdt, og man har haft et udgangspunkt, der undervejs er blevet passet ind i hele billedet af, hvad det er, vi gerne vil med vores idræts- og foreningsliv, siger udvalgsformanden.

Udviklingsplanen, som tidligere har været omtalt i Sjællandske, vedrører udearealerne omkring Mønshallerne, som vil blive fuldstændig transformeret og inddelt i forskellige zoner med appel til både børn, unge, voksne og ældre.

Det sker med en indretning, der blandt andet vil rumme plads til en lang række aktiviteter såsom klatring, løb, kroket/petanque, rulleskøjter, forskellige typer tennisbaner, parkour, dans og meget andet sideløbende med mere traditionelle og organiserede idræts- og foreningsaktiviteter.

Herudover inkluderer planen også en kraftigt tiltrængt opgradering af parkeringsfaciliteterne, samt mere fokus på afslapning og caféhygge.

Kommunen har i forvejen afsat 12 millioner kroner til projektet, hvoraf det i hvert fald indtil videre kun er den første halvanden million kroner til tennisbanerne, der er mejslet i granit. Resten kan ifølge Thorbjørn Kolbo omprioriteres efter behov.

Det helt store benarbejde, når planen er endeligt vedtaget, bliver dog at rejse resten af pengene op til de 40 millioner kroner, som projektet er anslået til at ville koste.

- Jeg glæder mig, til man går i gang med at realisere planen. Vi kommer jo selv med en pose penge, men der skal bruges 40 millioner kroner, så der skal rejses nogle penge fra fonde. siger Thorbjørn Kolbo, der ikke frygter at planen simpelthen kan ses som for ambitiøs til en by af Steges størrelse.

- Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe. Jeg synes, det er fedt, at Møn har præsteret en vision om sådan et samlingssted, og man kunne da også godt forestille sig, at det lokale erhvervsliv fik lyst til at bidrage. Sådan noget som det her betyder en masse i forhold til bosætning og tiltrækning af arbejdspladser, siger han, der også mener, at de 12 kommunale millioner kroner vil sende et solidt signal til eksterne fonde om, at dette projekt skal tages seriøst:

- Det er ikke bare en plan til skuffen, det er en plan, vi virkelig mener noget med, siger Thorbjørn Kolbo.