Vordingborg Kommunes vurdering om, at der er intet at stille op imod indenrigs- og boligministeriets indsigelse med Bocartbanen ved genbrugspladsen har igen slået Thomas Kainø Jensen tilbage til start. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg slukker endnu et håb for Bocart-ejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Udvalg slukker endnu et håb for Bocart-ejer

Vordingborg - 10. september 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Sandsynligheden for, at Bocart ApS i Stege indenfor en overskuelig fremtid ikke længere vil være en del af erhvervslivet i Vordingborg Kommune er rykket et skridt tættere på, efter at Bocart-ejer Thomas Kainø Jensen har indkasseret endnu en skuffelse.

Det drejer sig om planerne om etableringen af en elektrisk bocartbane ved siden af genbrugspladsen udenfor Tjørnemarke. Som tidligere omtalt i Sjællandske har indenrigs- og boligministeriet gjort indsigelse mod planerne med henvisning til, at det pågældende areal ligger indenfor den tre kilometer brede kystnærhedszone - en indsigelse, der efter Vordingborg Kommunes side er at opfatte som et lodret veto.

Også efter yderligere dialog med ministeriet er indsigelsen blevet fastholdt, men Thomas Kainø Jensen har for nylig uformelt rådført sig med en advokat om sagen, og på den baggrund mener han nu, at kommunen bør undersøge nærmere, om ikke der er mulighed for at gå videre med bocartbanen, uanset indenrigt- og boligministeriets indsigelse.

Som sagt har det været en uformel henvendelse, og den pågældende advokat er ikke direkte hyret af Bocart ApS, men ifølge Thomas Kainø Jensen har hans umiddelbare vurdering været, at en indsigelse fra indenrigs- og boligministeriet godt kan føres højere op i »systemet«. Det kan ifølge Thomas Kainø Jensen, efter henvendelsen til advokaten, ske, når to offentlige instanser ikke er enige, i hvilket tilfælde en tvist skal afgøres af erhvervsministeriet.

Thomas Kainø Jensen bad derfor i denne uge udvalget for Plan- og Teknik om at tage sagen på dagsordenen igen i håb om, at udvalget derefter ville beslutte at tage sagen op igen, eventuelt med juridisk bistand fra egne folk eller udefra.

Men efter udvalgets møde onsdag, melder formand Michael Larsen (R) igen pas:

- Indenrigs- og boligministeriet er ikke kun kommet med en indsigelse. Det, de er kommet med, tolker vores administration som et veto, og hvis vi går imod det, så har vi et kæmpe problem, siger Michael Larsen.

I stedet sætter udvalget nu sin lid til, at endnu en ny mulighed for en placering af bocartbanen vil vise sig gangbar - men på forhånd er Thomas Kainø Jensen ikke optimist, da han allerede har været i dialog med kommunen om denne placering og står tilbage med det indtryk, at der også vil være problemer på det sted.

Dermed nu står han og hans virksomhed igen i den situation, at bocartbanens fremtid på Møn ser mere end usikker ud, og han lægger ikke skjul på, at han er skuffet over kommunens afvisning af at gå videre med sagen hos andre myndigheder.

- Jeg er ked af og skuffet over, at Vordingborg Kommune ikke støtter op om sin egen forvaltnings fortolkning af Planloven men bare triller om på ryggen, siger han med henvisning til, at planmedarbejderne hos kommunen tidligt i forløbet vurderede, at placeringen ved genbrugspladsen var gangbar.

- Vi har haft fem andre muligheder oppe at vende, og nu sidder vi reelt med ingen, siger Thomas Kainø Jensen, der nu anser det for stærkt sandsynligt, at planerne for bocartbanen flyttes til en anden kommune, og dermed også virksomheden Bocart ApS.

Problemet forstærkes af, at kun ganske små dele af Møn ligger udenfor kystnærhedszonen, og går man mere i dybden med disse områder, er det heller ikke alle dele af dem, hvor en bocartbane kan anlægges. Faktisk har Thomas Kainø Jensen ved at granske kortmateriale og og andre hensyn som skovbyggelinjer og kirkelinjer konkluderet, at kun 3,8 kvadratkilometer af Møn teoretisk set kan bruges til formålet. Eller med andre ord, så er 98,3 procent af øen udelukket.

- Vi kan ikke blive ved med at lede efter en nål i en høstak, så vi tager nok imod et af de tilbud, vi har fået fra andre kommuner. Vi vil være kede af at flytte herfra, for så mister vi også vores gode medarbejdere, men vi bliver nødt til det, siger Thomas Kainø Jensen.