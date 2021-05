Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme, fik input fra beboere og forretningsdrivende i Stege, da hun i marts loddede stemningen for og imod en ensretning af Storegade. Foto: Lene C. Egeberg

Udvalg skal tage stilling til trafik i Storegade

Vordingborg - 03. maj 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

stege: Højsæsonen for turisternes indtog på Møn nærmer sig med hastige skridt, og dermed stiger presset også for at finde en løsning på de trafikale problemer, der blev ekstra tydelige sidste år.

Da førte de store mængder af turister til lange køer ind i Stege, og da man i år har en forventning om nogenlunde samme pres på øen, har administrationen nu gennem længere tid overvejet en løsning.

Her er man nu kommet frem til en plan, der - hvis den bliver godkendt af Plan- og Teknikudvalget på dets møde på onsdag - vil medføre, at trafikken i Storegade bliver ensrettet i østlig retning resten af 2021. Herefter skal tiltaget evalueres med henblik på, at det måske skal gøres permanent.

Delte meninger blandt beboere og handlende

Forslaget fra administrationen vil sandsynligvis kræve en del diskussion i udvalget, ikke mindst fordi der har været delte meninger om det blandt beboere og forretningsdrivende i Storegade.

I marts tog Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune, nemlig på tur til Storegade med et par medarbejdere for at lodde stemningen.

18 beboere mødte op på Torvet i Stege for at vende sagen med Lise Hansen Thorsen, og heraf var 15 positivt stemt overfor en ensretning. Én støttede ensretning men kun om sommeren, og to af de fremmødte beboere ønskede at fastholde kørsel i begge retninger.

På vegne af de erhvervsdrivende i Storegade har Møn Handelstandsforening tilkendegivet, at man ikke ønsker ensretning overhovedet. Overfor det konkluderer administrationen, at man ikke mener, Handelstandsforeningens udmelding stemmer overens med de tilbagemeldinger, man i øvrigt har fået fra foreningens medlemmer. Der henvises her til, at ud af de 55 erhvervsdrivende i Storegade har 23 svaret, at man er imod ensretning, 18 har svaret, at de er for og yderligere syv har ønsket ensretning men kun om sommeren. Endelig har andre syv tilkendegivet, at de er neutrale i spørgsmålet.

En anke mod ensretningen fra de forretningsdrivendes side kan være, at man går glip af handel ved at turister, der eksempelvis kører østpå ud mod Møns Klint, ikke længere vil returnere gennem Storegade men vil blive ledt rundt om centrum og ud af byen via Katedralvej og Langelinje.

Alligevel hælder administrationen altså til, at ensretningen er den bedste løsning - også set i lyset af den igangværende restaurering af Mølleporten, som har givet problemer i sig selv. Her er trafikken som bekendt nu reduceret til ét spor, der reguleres via et lyskryds, men denne løsning har været problematisk primært på grund af hærværk mod lyssignalet. Derfor har kommunen allerede indhentet politiets tilladelse til at gøre strækningen fra Møllebrøndsstræde til Kobbelvej ensrettet resten af året.

Det er denne ensretning, man så foreslår at udvide til hele Storegade resten af året - men altså kun hvis udvalget siger ja på sit møde i overmorgen.