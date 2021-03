Send til din ven. X Artiklen: Udvalg endnu engang delt om Langelinie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg endnu engang delt om Langelinie

Vordingborg - 05. marts 2021 kl. 05:30 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det har ingen gang på jord at åbne for trafik mellem Langgade og Græskevej i Stege - heller ikke selvom trafikken bliver gjort ensrettet.

Sådan lyder konklusionen, efter at Plan- og Teknikudvalget behandlede sagen om trafikafvikling ved Langelinie 48 på sit møde i denne uge. Her endte et flertal bestående af formand Michael Larsen (R) og de tre socialdemokratiske medlemmer med at beslutte en anden løsning end den, administrationen egentlig havde anbefalet, og dermed bliver det flertallets valg, der nu skal indarbejdes i lokalplanforslaget for grunden, hvor der er ønske om at opføre seks boliger.

Det var administrationen, der havde anbefalet løsningen om en åbning mellem Langgade og Græskevej, til trods for at denne løsning tidligere er blevet afvist af politikerne, da man mener, det skaber usikre forhold for børn, der bruger strækningen som skolevej.

Men flertallet i udvalget holder altså fast i afvisningen af denne løsning.

- Dels af hensyn til skolebørnene, men også fordi det vil give meget trafik på Græskevej og muligvis gøre det nødvendigt med nye udkørsler til Katedralvej, siger Michael Larsen om beslutningen.

Behovet for en løsning på trafikafviklingen ved Langelinie 48 er opstået, fordi det anses som en nødvendighed for lokalplanforslaget, at man helt spærrer Langgade af ud til Langelinie. Det har nemlig været en betingelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, før man overhovedet vil overveje at sige ja til planerne om et boligbyggeri på stedet.

Men det betyder altså, at der skal findes en måde, hvorpå tung trafik som lastbiler og skraldevogne kan betjene det eventuelt kommende boligområde. Flertallets løsning på den hovedpine er derfor, at man spærrer vejen af som planlagt, men efterlader et lille stykke, hvor lastbilerne kan bakke ind og vende, når de forlader grunden ved Langelinie 48.

Det er en løsning, som administrationen direkte har udtalt, at man ikke kan anbefale, da man mener, det vil betyde, at lastbilerne skal bakke på et sted, hvor der kan forventes bløde trafikanter. Den opfattelse er flertallet imidlertid ikke enig i.

- Vi mener, det er tegnet forkert, siger Michael Larsen.

En tredje løsning, som ville indebære anlæg af en helt ny vendeplads, der ville gå et lille stykke ind over grunden ved Langelinie 48, var der stort set ingen i udvalget, der fandt det værd at diskutere, og tilbage stod man altså med blot det ene forslag om at bruge et stykke af Langgade ud mod Langelinie til vendeplads.

Dette forslag bliver nu en del af det lokalplanforslag, der er under udarbejdelse, og som planchef Anja Valhøj forventer vil blive fremlagt for Plan- og Teknikudvalget i april.

Michael Larsen siger til Sjællandske, at han »har en forventning om«, at forslaget derefter vil blive sendt ud i offentlig høring i mindst to uger, men det er ifølge Anja Valhøj ikke nødvendigt. Det har nemlig allerede været i høring, inden man havde lagt sig fast på en trafikal løsning, og den ændring, der nu bliver indarbejdet, regnes ikke for at være så drastisk, at den udløser en ny offentlighedsfase.

Derfor vil det endelige lokalplanforslag gå direkte videre til den samlede kommunalbestyrelse, når det næste gang har været fremlagt for Plan- og teknikudvalget.