Projektleder Lene Rydal Jørgense fra Nordeafonden klippede snoren ind til de nye udstillinger om Danmarks Skatte - Rav og Flint. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Udstillinger indviet med tak til coronaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udstillinger indviet med tak til coronaen

Vordingborg - 08. juni 2020 kl. 14:55 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle næppe forstås helt bogstaveligt, men der faldt en »tak til coronaen«, da Nils Natorp, direktør for Geocenter Møns Klint, mandag bød velkommen til indvielsen af centrets to nye udstillinger om rav og flint.

Uden coronaen havde man nemlig nok haft svært ved at nå at blive klar til den oprindeligt planlagte åbningsdag den 4. april, så det handlede altså mere om at finde lyspunkterne midt i det mørke, Danmark har befundet sig i i de seneste to måneder.

Og udstillingerne nåede altså at blive klar, i første omgang til glæde for de 20-30 indbudte gæster, der deltog i indvielsen mandag, men i endnu højere grad også for de gæster, som Geocentret nu ser frem til at byde velkommen.

- Tror I, vi har glædet os, lød det mere end retoriske spørgsmål fra Nils Natorp mandag, som også var dagen hvor centret i sin helhed åbnede for sæsonen.

På Nordea Fondens vegne var projektleder Lene Rydal Jørgensen dukket op til premieren på udstillingen, og var faktisk anden gang på kort tid - for hun fortalte, at hun helt privat også var draget til Møns Klint dengang i april, hvor udstillingen egentlig skulle være åbnet. I stedet blev det så til en tur på mountainbike i området - en oplevelse, der åbnede hendes øjne for klintens herligheder, og ikke mindst popularitet.

- Der er nok ingen tvivl om, at vores behov for naturoplevelser er blevet endnu større, mente hun en effekt af coronaen vil vise sig at være.

Rav- og flintudstillingerne er netop lagt an på, at de ikke kun skal opleves indenfor på Geocentret men også på ture ude i naturen, hvilket passer godt i Nordeafondens strategi om at støtte projekter, der prioriterer »det gode liv«.

At det så kan være et svævende begreb gør knap så meget, mente Lene Rydal Jørgensen - og under alle omstændigheder rammer de nye initiativer på Geocentret godt ind i det, fastslog hun.

- Ventetiden har været det hele værd, sagde hun, inden hun og de øvrige gæster fik en rundtur i de nye udstillinger.

Geocenter Møns Klint er nu åbent dagligt fra klokken 11 til 17.