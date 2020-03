Udstilling om havaffald kommer til DGI Huset

- Andre vil også gerne have udstillingen, men de var ikke klar til den. Vi var så heldigt stillet, at vi havde møde i Udvalget for Klima og Miljø om tirsdagen, hvor vi havde møde i KIMO tre dage efter, så vi kunne tage beslutningen med det samme, fortæller Daniel Irvold.

- Vi er alle med til at forurene, det er et fælles ansvar at gøre tingene på en anden måde, siger hun.

- Det kan være at lade være med at skylle vatpinde og plast ud i toilettet og lade være med at sende balloner op. Kommunerne kan bidrage med at rense strandene, foreslår Ryan Metcalfe, som påpeger, at de store havpattedyr er sårbare over for forureningen.