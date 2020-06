Udskældte skærver på vejene skal være fortid

En ny asfalt-kontrakt for alle vejene i hele postnummeret 4720, på Møn og på Bogø har været sendt i EU-bud for at man kan finde frem til firmaet, der skal holde de mange veje ved lige i årene frem til 2035.

»Vi har igennem årene fået mange klager fra borgerne over støj og stenslag fra OB-belægninger på landeveje og klager fra villavejene på grund af, at asfalten på varme dage sveder igennem og tjæren sætter sig på bildæk, sko og dyrepoter«, lyder det.

- Vi vil ikke have den slags veje mere. De har givet anledning til så meget kritik, så jeg håber, at vores borgere bliver glade for at slippe for dem, fortæller Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget.