På Café Mocca skulle de lige fordøje kravet om et coronapas. Men herefter valgte de at tage ja-hatten på og brugte blandt andet tirsdagen på vinsmagning og udvikling af nye drinks. Privatfoto

Udskældt coronapas: - Det er jo for vores alles bedste

På Café Mocca på Præstø Havn satte man sig tirsdag formiddag ned og kiggede hinanden dybt i øjnene. Forligspartiernes vilkår for genåbningen skulle lige fordøjes. Men ret hurtigt blev man enige om at tage ja-hatten på. Alternativet er ingen genåbning, og det ville være værre.

- Det er nok mest det med at skulle agere coronapoliti, vi reagerer på. Der er stor usikkerhed omkring coronapas, og hvordan man gør det venligst over for gæsterne, siger Caroline Axen, forretningsudvikler hos LPW Group, der står bag blandt andet Café Mocca, Iskutteren og selskabslokalet Panoramasalen på Præstø Havn.