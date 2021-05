Selvom der er udsigter til endnu et rekordår for den danske sommerhusudlejning, er tallene afhængig af, at bookingerne ikke bliver aflyst. Foto: Cathrine Hasager

Udsigter til endnu et rekordår for dansk sommerhusudlejning

Vordingborg - 14. maj 2021 kl. 12:44 Af Cathrine Hasager

Har du planer om at leje et sommerhus med familien for at holde sommerferie i Danmark, så skal du nok ikke vente meget længere på at få bestilt. Der er nemlig særlig stor rift om de danske sommerhuse igen i år. Tal for Danmarks Statistik viser, at der ved udgangen af marts var booket 85.600 uger i sommerhuse i juli og august af danskere. Det er 142 procent flere end på samme tidspunkt i 2020. Alligevel forventer Jesper Blomberg, direktør for Feriepartner Møn-Stevns, ikke at få et rekordår i år.

Tyskerne hjalp i 2020 For Feriepartner Møn-Stevns, som udlejer omkring 300 sommerhuse på Møn og i Stevns, Vordingborg og Faxe Kommune, var 2020 et rekordår for udlejning. Det skyldes især, at der var mulighed for, at tyskerne kunne rejse ind i landet, siger Jesper Blomberg.

- Sådan helt overordnet plejer tyskerne at stå for cirka 80 procent af udlejningerne hen over sommeren, hvor danskerne står for 20 procent af de udlejede sommerhuse. Men det er vendt helt om nu, da grænsen er lukket, og der er færre muligheder for rejser til udlandet, siger han. Derfor har han både sidste år og i år oplevet massiv efterspørgsel på sommerhusene i Sydsjælland. Blomberg fortæller, at der faktisk allerede er lejet flere sommerhuse ud i år end samme periode sidste år. Men skal der sættes rekord, kræver det, at tyskerne kan komme til Danmark i august.

- Jeg forventer, at tyskerne kan komme på sommerferie i Danmark i august, som kommer til at sætte sig massivt på udlejningerne i den periode, siger Blomberg og tilføjer:

- Det bliver endnu en formidable sæson. Men om det bliver endnu et rekordår, er han dog mere skeptisk omkring.

Tvivl om ny rekord Ved udgangen af marts 2021 var der allerede lejet, hvad der svarer til omkring en tredjedel af de sommerhuse, som blev udlejet i sommersæsonen sidste år. Men det er ifølge Danmarks Statistik for tidligt at spå om, hvor det ender i 2021. Trods større efterspørgsel hos Feriepartner Møn-Stevns i år sammenlignet med samme periode sidste år forventer Jesper Blomberg ikke, at der i 2021 kan sættes ny rekord for sommerhusudlejning.

- De ferier som tyskerne typisk har taget uden for de danske helligdage, sker ikke i år, siger han og tilføjer, at danskerne ofte kun lejer sommerhuse omkring helligdage og i ferier. Også hos pensionisterne har han oplevet et fald i efterspørgslen, både i 2020 og i år.

- Vi plejer at have mange pensionister, som lejer uden for højsæsonen, men de lejer i mindre grad, da de er sårbare i forhold til corona, siger han. Derfor har Feriepartner Møn-Stevns oplevet, det han kalder en nedgang i off-season. Og selvom det tegner sig til at blive endnu et rekordår, forventer Blomberg aflysninger af de bookede sommerhuse. Det gælder også for tyskerne. Han fortæller nemlig, at tallene fra Danmarks Statistik er afhængige af, at alle de bookede sommerhusture ikke bliver aflyst.

- Hvis ikke tyskerne kan komme til landet, eller hvis der sker lokale nedlukninger i de populærer området for sommerhusudlejning, så kommer det helt sikkert til at påvirke statistikken negativt, siger Jesper Blomberg. Derfor forventer han ikke, at der bliver sat ny rekord i 2021, men at sæsonen stadig bliver rigtig god for sommerhusudlejere landet over.