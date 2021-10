Et af husbådene, som de ser ud.

Send til din ven. X Artiklen: Udsigt til husbåde i lystbådehavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsigt til husbåde i lystbådehavn

Vordingborg - 06. oktober 2021 kl. 16:19 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Marina Villa vil gerne placere fire husbåde i lystbådehavnen i Stege og otte i Vordingborg. Men hvor det er mere kompliceret i Nordhavnen og bådene må vente, er det blevet meget konkret i Stege.

Marina Villa er fremkommet med et tilbud til at lande husbådene i havnen. Bådene får firmaet lavet i Slovenien, og de kommer fiks og færdige. Marina Villa har også givet Vordingborg Kommune et tilbud til, hvor meget det skal koste at have husbådene liggende i havnen.

Det har såvel kommunens administration og politikerne i Udvalget for Plan og Teknik tygget på hen over sommeren, og stemningen over for husbådene er positiv.

Udvalgets formand Michael Larsen (R) siger om idéen:

- Jeg synes, at det er en bragende god idé. Og husbådene kommer til at ligge med en pragtfuld udsigt. Lejerne kan se en fantastisk solnedgang.

Lejepriser Men selv om alle er positive, er der dog et par knaster. Marina Villa er kommet med forslag til såvel indskud som årlig leje, og det synes de i udvalget er for lavt.

- Vi skal have vores udgifter hjem, begrunder Michael Larsen.

Sagen er, at der skal føres ledninger til tilslutning af el, vand og spildevand. Det er udgifter, kommunen skal betale, mens Marina Villa betaler fra ledningerne og ind i husbådene. Administrationen regner med, at det kommer til at koste ca. 340.000 kr.

Marina Villa har foreslået at betale et indskud på 30.000 kr. pr. husbåd. Dette foreslår kommunen forhøjet til 50.000 kr. På den måde vil kommunens udgifter reduceres til de 340.000 kr.

Årlig leje af molen anslår Marina Villa til 12.000 kr., pr. år i 10 år. Det vil kommunen godt være med til de første fem år, men derefter skal lejen i de sidse fem år være 12.000 kr. plus 200 kr. pr. overnatning. Det vil øge lejen, så der f.eks. ved 100 årlige overnatninger skal betales 32.000 i årlig leje pr. husbåd til havnen.Det er en model, der er brugt i andre havne.

Har ikke set udkastet Selvom mødet i udvalget blev holdt for en uge siden, er det nye udspil ikke sendt til Marina Villa. Det undrer direktør Aksel Gunnar Nielsen.

- Jeg vil helst læse det igennem, før jeg siger noget om det, siger han og tilføjer:

- Jeg er overrasket over, at udvalget har besluttet et eller andet og jeg skal høre det fra en journalist efter mere end 8 dage.