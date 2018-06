Se billedserie Grafikken viser antal anbringelser i 2017: Plejefamilier: 110 børn (grøn). Netværksplejefamilier: 11 børn (rød). Opholdssteder: 47 børn (lyseblå). Døgninstitutioner: 14 børn. Kost- og efterskoler: 2 børn. Eget værelse: 6 børn. Grafik: Anders Petri Foto: andersptr

Udsatte børn dræner kassen

02. juni 2018

Misbrug, vold, mistrivsel eller overgreb. Når det går dårligt i hjemmet, og et barn er i risikozonen, har kommunen mulighed for at gribe ind og enten lave en forebyggende indsats eller en anbringelse af barnet. Et stigende fokus fra borgere, politikere og embedsmænd samt en statslig lovpakke har dog medført et større pres på medarbejderne. Det presser budgettet på området i Vordingborg Kommune.

Allerede i år forventer man at gå 10,8 millioner kroner over det afsatte budget på næsten 138 millioner kroner. De sidste fire år har man haft et merforbrug på anbringelser og forebyggende foranstaltninger på næsten 43 millioner kroner.

- Jeg ved ikke, om man har været bevidst om det, da man lagde det nuværende budget, men det er i hvert fald noget, vi skal tænke ind i fremtiden. Jeg har ikke en krystalkugle, hvor jeg kan se, hvor vi kan finde så mange millioner. Så lige nu diskuterer vi tilførsel af midler, fortæller udvalgsformand Nikolaj W. Reichel (S) til Sjællandske.

Han ser ikke færre anbringelser som en løsning. Det handler om børn, der skal have et godt liv. Af samme årsag er BUF-området fredet ved de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningen har forsøgt at finde måder at spare penge på. Tre tiltag er udvalgt. Man vil højne kvaliteten og intensiteten i sagsbehandlingerne, man vil forsøge at identificere udsatte børn i løbet af deres første 1000 dage, og man vil forsøge at genforhandle kontrakter.

Man forventer, at det vil spare kommunen for 16 millioner kroner fra 2019 til 2022. Men de dækker ikke den ekstraudgift på næsten 47 millioner kroner, man forventer, området vil kræve fra 2019 til 2022.

