Udrulning af fibernet skaber forvirring

Vordingborg - 14. oktober 2021 kl. 05:43 Af Lars Christensen

Der er lynhurtigt internet på vej til flere tusinde beboere i Vordingborg By. Fibia er gået i gang med at rulle fibernet ud i den centrale del af Vordingborg.

Projektet med at udrulle fibernettet har dog skabt en del forvirring. Ikke mindst i Vordingborg Boligselskab, hvor mange beboere med stor undren pludselig har fået brev fra Fibia om, at selskabet skal til at installere fibernet i deres lejemål, selvom de ikke selv har bestilt det.

Forvirringen har fået boligselskabet til at skive ud til samtlige lejere i Vordingborg By for at udrede trådene.

Her fastslår Jens Hartmann, direktør i Vordingborg Boligselskab, at den aftale, der er indgået med Fibia, udelukkende handler om etablering af fibernet i alle boligselskabets lejemål - ikke levering.

Aftalen indebærer, at der opsættes fiberbokse i samtlige lejligheder, men at det står den enkelte beboer helt frit, om man vil indgå aftal med Fibia om levering af fibernettet, fastslår direktøren.

Aftalen er uden omkostninger for såvel boligselskabet som beboerne, men der skal til gengæld opsættes en mindre fiberboks i alle lejemål. Ifølge brevet fra boligselskabet, så er Fibia aktuelt i gang med at besigtige alle afdelingerne. I nogen tilfælde skal også de enkelte lejligheder besigtiges for at fastslå, hvor fiberboksen skal sidde og hvordan man får trukket fiberledningen ind til lejligheden.

- Det er aftalt med Fibia, at etableringen skal ske med så få gener for vores beboere som muligt, men det kan ikke undgås, at de skal ind i hvert enkelt lejlighed, ligesom det kan blive nødvendigt at foretage mindre opgravninger i haver, forklares det i brevet, hvor man tilføjer, at udrulningen forventes at tage frem til udgangen af 2022.

Man kan læse mere om projektet på www.Fibia.dk/vorbo og på boligselskabets egen hjemmeside.

Massive investeringer Det er langt fra kun Vordingborg Boligselskab, der har benyttet chancen for at få lagt fibernet. Rundt om i store dele af Vordingborg By vil der i det næste års tid blive lagt fibernet ud. Ifølge selskabet selv, så er det over 5000 boliger og virksomheder, der nu kan se frem til lynhurtigt internet.

- Vi er så småt i gang, og når vi skal bygge en helt ny infrastruktur, kan det ikke undgås, at vi kommer til at fylde lidt i gadebilledet. Vi kan heller ikke undgå at gå lidt i vejen, fortæller planlægingschef hos Fibia, Martin Cloos Ladefoged.

- Vi er som regel ikke på den samme vej ret lang tid ad gangen. Og en stor del af arbejdet er også at blæse fiberen gennem rørene og få det helt i husene, men det hverken fylder eller larmer på vejen, forklarer han.

Fibia, der er ejet af de to andelsejede energi- og fibernetkoncerner NRGi og Andel, har forpligtet sig til at give alle andelshavere i de to ejerselskaber tilbud om en ordentlig internetforbindelse inden udgangen af 2023. Alene i 2021 forventer Fibia at investere omkring 1 milliard kroner i at komme med fibernet til omkring 70.000 adresser i Region Sjælland.

Man kan stadig nå at tilmelde sig fibernettet på www.fibia.dk.