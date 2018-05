USA og Storbritanien mindedes på Svinø

- Det offer, de begravede her på kirkegården gav for den frihed, du og jeg nyder i dag, var der ultimative offer. Og jeg synes, det er respektfuldt at mindes dem. Det her er en mulighed for mig for ar gøre det, men det er også en mulighed for mig for at møde folk fra Svinø, der har passet på disse grave, som de har passet på deres familiers grave, forklarede ham til Sjællandske.