Rastepladsen på Farø er et populært sted for lastbiler at overnatte. Men det er også risikabelt, for mens chauførerne sover, skærer tyve presenningerne op. Foto: Poul Poulsen

Tyve tilbage på rastepladsen

Det plejer at være et sommerfænomen med tyve, der stjæler fra lastbiler og autocampere på rastepladser, og rastepladsen på Farø har været hårdt ramt. Hver gang er det lykkedes tyvene at slippe væk, inden politiet når frem til trods for, at de er blevet spottet af vidner fra tid til anden.