Tyv gør sig til røver for en pakke el-pærer

Vordingborg - 10. februar 2021 kl. 12:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Der var hverken knive eller pistoler involveret, da en 45-årig mand 27. september stjal en pakke Osram el-pærer fra T. Hansen på Krondrevet i Vordingborg. Alligevel endte det med røveri, og det er langt mere alvorligt.

Den 45-årige gik ved frokosttid ind i forretningen, hvor han kikkede på en pære til sin bil. Han talte med ekspedienten, om hvilken pære der var den rigtige, men de kom ikke frem til nogen konklusion. Manden forlod forretningen, men ekspedienten fattede mistanke og tjekkede hylden med el-pærer. Han vidste, at der skulle hænge tre pakker på hylden, men nu hang der kun to. Samtidig så han, at den 45-åriges ene lomme posede ud, og så lagde han to og to sammen.

Han råbte manden an, men uden resultat.

Kører ind i ekspedienten

Tyven skyndte sig ind i sin bil, hvor en anden mand ventede på passagersædet, men ekspedienten var snarrådig og nåede bilen, inden den begyndte at køre. Her nåede han at se, at tyven tømte sine lommer i en taske, og han sagde til ham, at han ville ringe efter politiet.

Det fik først tyven til at forsøge at vise ekspedienten sit sundhedskort med en forklaring om, at hans kone var syg. Det ville ekspedienten ikke have noget med at gøre, og manden på passagersædet opfordrede nu tyven til at se at komme væk.

Tyven trådte let på speederen, så bilen hoppede en lille smule. Men da ekspedienten ikke flyttede sig, gassede den 45-årige op, og her skiftede han fra at være en tyv til en røver. Ekspedienten blev nemlig ramt på hoften af bilens sidespejl, og et kvindeligt vidne på parkeringspladsen så, at ekspedienten knækkede sammen. Ekspedienten var dog kvik nok til at tage et billede af bilens nummerplade.

Bilen kørte ikke hurtigt, men på Nykøbing Falster Sygehus kunne det efterfølgende konstateres, at ekspedienten havde fået en let ømhed på det sted, han blev ramt.

Det var en smal sag for politiet at finde røveren, og før jul måtte han stå skoleret over for dommer Lone Andersen og to domsmænd. De fandt det bevist, at manden havde stjålet pakken med pærer, og at han havde kørt bilen frem, selvom det betød, at han ramte ekspedienten.

Fængsel og advarsel

Tre år tidligere havde han fået en bøde for tyveri, og den slags tæller også, når straffen skal udmåles. Det endte med en fængselsstraf på tre måneder.

Men hvad der i sidste ende kan vise at være værre for ham er, at han fik en advarsel om udvisning. Han er nemlig syrer og kom hertil i 2016. To år senere blev hans kone og to børn på 10 og 11 år familiesammenført og kom til Danmark. En advarsel om udvisning følger manden resten af livet og vil blive taget op igen, hvis han laver en ny lovovertrædelse.

En af dommerne ville udvise manden med et indrejseforbud, men han fik en advarsel, da de to andre mente, at en udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Som det står der i dombogen:

»Retten har lagt vægt på, at kriminalitetens karakter sammenholdt med tiltaltes tilknytning til Danmark, herunder kone og to børn, sammenholdt med tilknytningen til hjemlandet.«

For at gnide salt i såret, skal røveren betale sagens omkostninger. Det er en del dyrere end en pakke el-pærer.