Se billedserie Den samlede pris for det nye hus til Tyttes Pølser ender på omkring 700.000 kroner, hvoraf den nye emhætte alene har kostet 25.000 kroner. Foto Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Tyttes Pølser har fået vokseværk og udvider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyttes Pølser har fået vokseværk og udvider

Vordingborg - 12. maj 2021 kl. 07:59 Af Cathrine hasager Kontakt redaktionen

Tyttes Pølser er blevet større. Jens Larsen ejer nu bygningen med sin hustru, som de fleste nok kender som Tytte, efter at de har opkøbt den af Frisco. De besluttede sig efter opkøbet for, at huset, til salg af is og pølser, trængte til mere end blot en kærlig hånd. Derfor har de søgt og fået midler fra LAG, Lokale Aktions Grupper, som betaler halvdelen af regningen, der ender på små 700.000 kroner. Tyttes Pølser består nu, efter 3 måneders arbejde, af et hus på knap 90 kvadratmeter.

- Der er mere luft til personale og kunder, der er lysere inden for, og så er der højere til loftet, så her ikke bliver så varmt i sommerperioden, fortæller Jens Larsen. Selvom huset endnu ikke står helt klar, er han godt tilfreds med resultatet. Det skyldes blandt andet, at der er kommet nye fryse- og køleskabe samt en ny emhætte.

- Jeg synes, at det er blevet rigtig pænt, både indeni og udenpå, siger han og tilføjer:

- Vi mangler kun lige det sidste træværk på facaden, men det er jo bare kosmetisk, griner han.

Glade kunder Med blandt andet en større terrasse og med et kundetoilet håber Jens Larsen, at det bliver en god sæson for pølse- og ishuset. Han kan allerede nu mærke, at kunderne er lige så glade for det nye hus, som han selv er.

- Jeg synes allerede, at der er kommet flere kunder til, siger han. Det håber han vil fortsætte:

- Det er jo rigtig dejligt, at det bliver taget godt imod. Så nu ser vi bare frem til at byde en masse gæster på is og pølser til en god sommertid.

Jens Larsen på den nye terrasse til Tyttes

pølser. Foto: Cathrine Hasager