Tvivl om åbning - kan måske ikke svare sig

Hvis caféen åbner, bliver det tidligst fra lørdag 23. maj, men ifølge formand Anker Rasmussen er det endnu for tidligt at lægge hovedet på blokken.

- Vi afventer stadig retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Vi har fået at vide, at afstandskravet er sat ned til en meter, men caféen er smal, så vi kan få svært ved at overholde det, siger Anker Rasmussen.

- Desuden har vi på en almindelig lørdag typisk 18-20 gæster. Det er caféen, vi tjener penge på, men hvis der stadig gælder et forsamlingsforbud på over 10 personer, kan det måske dårligt svare sig at åbne, fortsætter Anker Rasmussen og opfordrer caféens gæster til at følge med på Facebook og Bio Bernhards hjemmeside.