Se billedserie - At klubhuset drives i fodboldafdelingens »regi« er ikke det samme som, at fodboldafdelingen ejer huset. KGIF kan eje huset, men lade andre om at drive det, sagde KGIFs advokat Jesper Popp. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Tvist om klubhus for retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tvist om klubhus for retten

Vordingborg - 30. april 2018 kl. 18:43 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre årstal kan komme til at blive afgørende for, om Kastrup Gymnastik og Idrætsforening (KGIF) eller Kastrup Fodbold, som (endnu) er en del af KGIF, bliver fremtidig ejer af klubhuset på Granvej 44, skriver Sjællandske. Det er 1990, 2006 og 2011.

Sådan ser det ud efter mandagens retsmøde, hvor de to foreninger stødte sammen i Retten i Nykøbing Falster. Det var KGIF, der havde anlagt sagen, og foreningens advokat Jesper Popp indkaldte fire vidner fra KGIFs rækker. Her overfor havde Nicholas Symes fra Kastrup Fodbold indkaldt to.

I 1990 godtager Vordingborg Kommune efter anmodning fra KGIF, at fodboldafdelingen får overdraget klubhuset. Fritidsnævnet skriver til den daværende formand Karl Erik Møller, at klubhuset overgår til fodboldafdelingens »regi«.

Så langt er anklager og forsvarer enige. Men der stopper enigheden så.

Nuværende næstformand Hanne Dalsig sagde i retten, at der aldrig er underskrevet en overdragelse. Herudover påpegede hun, at alle regninger er betalt af KGIF. Taget blev bekostet af badmintonafdelingen i 2013.

Nezita Mortensen, Kastrup Fodbolds formand ser derimod anderledes på det. Hun påpegede, at det er fodboldspillerne, der betaler alle udgifter til klubhuset.

- Vi har sat et nyt køkken ind og betalt VVS-arbejde, og vi betaler også ejendomsskat for klubhuset, sagde hun.

Lars Ole Jensen, fodboldafdelingens repræsentant i KGIF sagde om taget, at han har forsøgt flere gange at få fat i regnskaberne for 2013 og 2014 samt de første to måneder af 2015, men KGIF vil angiveligt ikke udlevere dem. Derfor kan han heller ikke se, om taget er bogført korrekt.

Der er dog næppe tvivl om, at badmintonafdelingen har betalt taget, og på et tidspunkt blev beløbet 12.000 kr. plus moms nævnt. Nezita Mortensen fortalte, at fodboldklubbens medlemmer har lagt taget.

Der falder dom 28. maj kl. 8.30.

Læs mere i Sjællandske tirsdag.