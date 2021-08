Se billedserie Spilopperne blev grundlagt i 2009. Efter flere tilsyn lukkede den private børnehave 30. juni i år. Foto: J.C. Borre Larsen

Tvangslukning giver pladsproblemer i nabobørnehave

Vordingborg - 18. august 2021 kl. 18:34 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Lukningen af den private institution Spilopperne i Røstofte betyder øget pres på Børnehuset Elnasminde mellem Langebæk og Stensved. Derfor er det nu er nødvendigt at udvide pladsen.

I første omgang etablerer man en udebørnehave ved at leje en bus, der skal køre børnene rundt i naturen til forskellige pædagogiske oplevelser. Senere følger en pavillon, der skal give plads til de ekstra børn.

- Der er kommet 15 børn ud over de 85 børn, vi havde i forvejen. Vi har 15 børn, der lige er startet i skole, men der var også børn, der stod til at skulle starte hos os. Så vi har fået en opnormering i en periode, fortæller Dorte Them, leder af Børnehuset Elnasminde.

Pavillon på vej Det er ikke første gang, Elnasminde får glæde af en bus. Samme løsning valgte man for år tilbage, da der ligeledes var en periode, hvor børnehuset havde ekstra børn. Dengang nød man godt af at låne en fællesbus, kommunen havde til sine dagtilbud.

- Bussen er en stor fordel for os, fordi vi kan tage rundt i lokalmiljøet og ud i naturen og få en masse oplevelser. Det er en god måde at finde pladsen på, forklarer Dorte Them og tilføjer, at bussen er indrettet til formålet.

Ordningen med børnehave på hjul løber foreløbig frem til omkring efterårsferien, og herefter er det planen, at børnehuset - formodentlig omkring november - kan tage den nye pavillon i brug.

- Det kræver en masse ansøgninger og tilladelser, der skal være på plads. At bestille pavillonerne og sætte dem op, tager ikke så lang tid. Det er mere de andre ting, siger Dorte Them.

Pavillonen bliver indrettet, så den egner sig til små børn. Projektet skal i høring, og kommer der ikke indvendinger fra naboerne, bliver pavillonen opstillet for to år. De samlede etableringsomkostninger, der inklusiv senere nedtagning, løber op i 1,5 millioner kroner, som skal findes inden for dagtilbudsområdets egen ramme.

Er faldet godt til Børnehuset Elnasminde er i forvejen en institution med stor søgning. Men forvaltningen prioriterede at opfylde flest mulige ønsker fra forældrene efter lukningen af Spilopperne - derfor har Elnasminde fået de mange børn.

Det betyder, at børnehuset akut kom til at mangle udstyr. Derfor skrev Dorte Them rundt til andre institutioner og spurgte, om de havde noget, de kunne undvære.

- En del af de børn, der er kommet, var en vuggestuegruppe. Så vi har blandt andet lånt højstole, fortæller Dorte Them.

Hun tilføjer, at overgangen for de nye børn er gået rigtig godt. De er faldet til i de nye rammer, og også forældrene fra både Spilopperne og Elnasminde er faldet godt i hak.

Nøjagtig hvor længe Børnehuset Elnasinde skal være opnormeret, er endnu usikkert. Det afhænger af fremtidige børnetal og børnehusets venteliste.