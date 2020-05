Artiklen: Tvangslukning går hårdt ud over minizoo

Zoologiske haver kom ikke med i anden fase af genåbningen af Danmark. Det rammer Øens Dyr på Masnedø, hvor tvangslukningen går ud over økonomien. Corona eller ej - dyrene skal have mad og dyrepasseren sin løn.

- Vi har kunnet sælge nogle årskort og lave nogle småevents på de sociale medier, men det er stadig langt fra nok til at kunne opretholde en indtægt.

Dyrene lider ikke nød. Det er lykkes at få rejst lidt midler på forskellig vis - blandt andet via donationer på MobilePay.

Senest har Sparekassen Sjælland givet Øens Dyr en kassekredit, så den lille zoologiske have kan klare sig gennem det værste under krisen. Og naboen, som Øens Dyr lejer parkeringspladsen af, har sagt, at de ikke skal betale leje i år.