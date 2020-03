Vagter ved genbrugspladsen i Ørslev kontrollerer, om bilisterne har booket en tid til at komme af med deres storskrald. Foto: J.C. Borre Larsen

Tusinder sætter kursen mod genbrugsstationer

Vagtfolk beder dem om at vise billet gennem sideruden.

Tirsdag formiddag åbnede AffaldPlus' genbrugsstationer i seks kommuner, deriblandt Vordingborg, for private borgere - forudsat at de havde booket en tid på AffaldPlus' hjemmeside.

- Hvis man følger et 20 minutters interval, kan det køre i en lind strøm, og så kan man få den tid, man har bestilt, siger Allan B. Johansen.

Han oplyser, at AffaldPlus også er begyndt at modtage bestillinger for de næste dage.