Begge brochurer indeholder en »Jeg er ikke plastic«-pose, så turisterne på en diskret og ikke-belærende måde opfordres til at hjælpe med at holde den mønske natur ren. En tredje brochure er fremstillet, som er målrettet autocampister, men her har man i stedet valgt at fokusere på at få dem til at holde sig til dertil indrettede pladser, istedet for at parkere midt i naturen eller på strandene. Illustrationer: Biosfære Møn

Turister skal hjælpe med affald

Det kan så føre til, at turister ikke har helt den respekt overfor den mønske natur, som man gerne ser, at de har - og det vil Biosfære Møn, Fishing Zealand og House of Møn nu forsøge at rette op på med en ny kampagne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her