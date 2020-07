Kommunen vil investere i flere og bedre toiletter rundt om i kommunen til gavn for især turisterne på gåben eller cykel.

Send til din ven. X Artiklen: Turister skal have bedre adgang til toiletter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Turister skal have bedre adgang til toiletter

Vordingborg - 17. juli 2020 kl. 09:44 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cykelturismen er i vækst og vandreruten Camønoen på Møn har overgået alle forventninger. Men med de mange ekstra turister følger også et større behov for toiletter rundt om i kommunen.

Der er dog udsigt til, at det i fremtiden bliver nemmere at finde et offentligt toilet. Kommunen vil i de kommende år investere i nye toiletter, ligesom det skal være nemmere at finde frem til de eksisterende toiletter både i form af bedre skiltning og via apps på telefonen.

Under arbejdet med en ny strategi og handleplan for offentlige toiletter har politikerne i plan- og teknikudvalget specifikt ønsket, at toiletter i forbindelse med Camønoen og cykelturismen opprioriteres.

Politikerne vil også presse på for at få et nyt toilet til Vordingborg. Kommunen har i flere år arbejdet på at opføre et toilet på Voldgade ved spejderhytterne som erstatning for de offentlige toiletter, der forsvandt fra Slotstorvet.

Opførelsen af den nye toiletbygning har trukket ud, men nu vil politikerne have sat gang i byggeriet, så det kan nå at stå klar allerede i år.

Det nye toilet på Voldgade kommer samtidig med, at kommunen har overtaget driften af toilettet på Vordingborg Station. Her mangler politikerne dog endnu at finde pengene til at toilettet kan forblive åbent efter årsskiftet.

Det er ikke kun i Vordingborg, at der er nye toiletter på vej.

Flere nye på vej

Et nyt toilet ved parkeringspladsen på Nyord by er i planlægningsfasen og ved Klintholm Havn erstattes toilet og handicaptoilettet i 2021 i ny bygning. Derudover er der foreslået nye toiletter ved Bundgarnet, på Præstø Havn og ved Even Rasteplads. Disse er prioriteret i 2020, 2021 og 2022.