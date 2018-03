Tunge enkeltsager tømmer kassen

Et underskud på 14,1 millioner kroner. Det blev resultatet i 2017 for det specialiserede voksenområde under Psykiatri og Handicap i Vordingborg Kommune. Og det bliver værre endnu, siger Jesper Berring-Poulsen (S), formand for Udvalget for Social og Psykiatri. Ved udgangen af 2018 forventer man et merforbrug på 15,3 millioner kroner.