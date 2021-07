Se billedserie Heidi Tengstedt fotograferet for et års tid siden med Maya, Tabita og Viola. Killingerne var ni uger gamle, og tre uger kom deres nye ejere for at hente dem. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Kattehjem er blevet hacket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kattehjem er blevet hacket

Vordingborg - 14. juli 2021 kl. 05:54 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Hvem kan dog finde på at hacke et kattehjem? Og hvad skulle formålet være?

Det ved ejer af kattehjemmet Heidi Tengstedt ikke. Hun har dog ikke mistet penge ved det, men nu ved hun ikke, hvor mange støttemedlemmer, kattehjemmet har.

Tullebo får tilskud til driften. Nogle af dem, som betaler, er medlemmer af støtteforeningen, mens andre bare betaler.

- Da de betaler over Mobile Pay, kan jeg ikke se, hvem de er, fortæller Heidi Tengstedt.

Fuldt hus

Hun regner med, at der er ca. 40 støttemedlemmer, mens et udefineret antal betaler uden at være medlem.

Hun har heller ikke rigtigt tid til at tage sig af problemet, da hun har nok at gøre med kattene og et fuldtids arbejde ved siden af.

- Der er fuldt hus. Jeg har 19 katte i huset. Nogle af dem er tilløbere, som er afleveret, og andre er bare kommet til. Men om tre uger skal nogle af dem ud til nye familier, og så bliver der plads igen, siger Heidi Tengstedt.

Snart kommer det store rykind fra sommerhusene. Folk tager en sød lille killing til sig og fodrer den, og når de rejser hjem, lader de killingen være i den tro, at den nok skal klare sig. Men det gør den ikke; de fleste katte, som bliver efterladt på den måde, dør af sult og kulde.

Ny kattelov

Heidi Tengsted arbejder for tiden for Det Danske Katteregister, som er et af Danmarks to registre for katte.

- Det har jeg nok at gøre med for tiden. Der er kommet en ny kattelov pr. 1. juli, som siger, at hvis en kat, der bliver indleveret til en dyrlæge eller et internat, ikke er chippet eller øremærket, er den uden ejer og kan bortformidles fra den første dag, fortæller hun.

Loven er faktisk lavet for at beskytte kattene og er blevet til efter pres fra en hel række dyreværnsorganisationer. De ville gerne have haft en obligatorisk chipning og øremærkning af kattene, men er trods alt glade for, at loven blev ændret og mener, at det er et skridt i den rigtige retning.