Trussel: Overfør penge eller bliv smittet med coronavirus

Signe og John Northroup kontaktede politiet, der opfordrede dem til at se bort fra mailen. Efterfølgende har politiet udsendt en advarsel mod mails, hvor afsenderne spiller på danskernes frygt for at blive smittet med coronavirus, hvis de ikke inden for 24 timer overfører penge i form af bitcoins.