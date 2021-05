Se billedserie Vif vandt sin første kamp i nedrykningsspillet. Holdet spillede på hjemmebane 1-0 mod KFUM fra Nørrebro.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Tror fortsat på overlevelse i Danmarksserien

Vordingborg - 25. maj 2021 kl. 15:51 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Vif kæmper for overlevelse i Danmarksserien. Klubben afsluttede grundspillet på en næstsidste plads. Nu tages der hul på nedrykningsspillet og her tror bestyrelsen fortsat på at de sportslige reultater nok skal komme.

Grundspillet er slut i Danmarksserien og Vordingborg IFs Danmarksseriehold måtte acceptere at befinde sig på en næstsidsteplads i Gruppe 2. Og det til trods for at holdet vandt 4-0 på udebane over Greve i en kamp klubbens sportsansvarlige John petersen betegner som "verdensklasse".

I weekenden begyndte så nedrykningsspillet, og her lagde Vif godt ud ved at spille 1-0 på hjemmebane mod KFUM fra Nørrebro.

Slutspillet i gang Ligesom i superligaen tager holdene de eksisterende point og målscoringer med sig fra grundspillet til henholdsvis opryknings- og nedrykningsspillet. Af de i alt 14 hold fra gruppe 1 og 2 som nu mødes i nedrykningsspillet vil et sted mellem syv og ni af holdene rykke ned i Sjællandsserien, når sæsonen er ovre. Det fortæller John Petersen, der er sportslig ansvarlig i Vif, og af samme grund er han ikke begejstret for at holdet ender gruppespillet på den næstsidste plads.

- Vi er rykket op de seneste tre år: Fra Serie 2 til Serie 1 til Sjællandsserien og til Danmarksserien. På en måde er det jo gået for stærkt, men det er samtidig fedt, siger John Petersen, der umiddelbart synes at førsteholdet har spillet bedre end pointene siger.

- Det er et misvisende billede, men det kan vi ikke bruge til noget, siger han.

Han tror fortsat på at Vif kan overleve i Danmarksserien og han lægger ikke skjul på, at klubbens målsætning fortsat er at blive i Danmarksserien.

- Vi er fortrøstningsfulde, selvom det er svært, siger han og fortsætter:

- Der er ingen nemme kampe i Danmarksserien, men vi har ikke været spillet ud af banen.

Andreas Lissau fra Vif brager samen med KFUM’s

målmand Kasper Andreassen Sort og pådrager sig

en dyb flænge i knæet. Han ventes ude af spillet de

næste 10-14 dage. Foto: Jens Wollesen



Alle bakker op John Petersen oplyser at bestyrelsen og alle omkring førsteholdet knokler det bedste de har lært for at indfri målsætningen om overlevelse på Danmarksserieplan.

- Førsteholdet er klubbens men også byens og hele kommunens flagskib, mener John Petersen og gør, hvad han kan for at styrke truppen.

han lægger således ikke skjul på, at klubben altid er på udkig efter nye spillere.

Et problem for Vif er, at der ikke er en bred trup til førsteholdet

- Nogle klubber er op til 30 mand, vi er 21 mand i førsteholdstruppen, siger han og forklarer, at det gør holdet mere sårbar overfor skader og karantæner, end hold med en større trup.

- Men heldigvis har vi et rigtig godt andethold med en masse unge talenter som står på spring.

Undskyldninger kan man altid finde. Det påtaler han selv og vil på ingen måde klage over den svære situation førsteholdet er i lige nu. I stedet må man på med arbejdshandskerne.

- Vores mål er at blive i Danmarksserien. Det vil ikke bare være godt, det vil være meget flot, siger han og håber at de seneste kampe er starten på en god stime, hvor holdet vinder.

Beholder sin træner Træner Jan Faber har stået i spidsen for Vifs førstehold de sidste par år og har en stor del af æren for at holdet er rykket op og rykket op og også for at der er et godt sammenhold i truppen. Hans kontrakt udløb dog her i foråret.

- Vi har for nylig forlænget aftalen med Jan med to år, fortæller John Petersen og glæder sig over, at Vif således har sikret sig Jan Faber som træner frem til udgangen af 2023.

- Han vil gerne være hos os. Vi vil gerne hinanden, siger han og lægger ikke skjul på sin opbakning til træneren:

- Vi er sindssygt glade for det arbejde han og assistenttræneren lægger.