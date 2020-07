Torsdagen stod i troldenes tegn i Farmorhuset, hvor børnene kunne flette troldehaler, lave trolde af naturmaterialer og male skovens dyr. Her er det »Tante Blåtrold« og »Trolde Peder«, der optræder for børnene.Foto: Lars Christensen

Troldene trak børnene til

Går man rundt med en lille skuespiller eller sanger inde i sig, og vil man gerne optræde for børn, så er man velkommen til at lægge vejen forbi Farmorhuset i Vordingborg.

Torsdag spillede hun sammen med »Trolde Peder« en forestilling for de fremmødte børnefamilier, hvor de satte fokus på at spise sundt. Børnene skulle hjælpe Tante Blåtrold med at få Trolde Peder, og der skulle både sang og dans til før grøntsagerne røg ned i troldens gab. Noget nemmere gik det, da børnene efterfølgende selv fik serveret gulerødder.

- Det er hyggeligt at være med til at skabe sådan nogle små teaterstykker, fortæller Gitte Stolberg.

- Men vi kunne godt bruge nogle flere skuespillere. Det giver jo lidt mere spil, hvis vi kan være nogle flere på scenen, forklarer hun og understreger, at man bestemt ikke behøver at være professionel skuespiller for at kunne være med i Farmorhusets små teaterstykker.