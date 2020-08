Se billedserie Helle Linnet kan se tilbage på en flot karriere som topchef i først Møn og dernæst Vordingborg Kommune. Foto: J.C. Borre Larsen

Trofast chef takker af efter næsten 30 år

Vordingborg - 19. august 2020 kl. 17:22 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

vordingborg: Ved siden af computeren på Helle Linnets kontor på rådhuset i Vordingborg står en udstoppet musvåge.

Det er nu ikke fordi, social- og arbejdsmarkedsdirektøren er specielt interesseret i fugle. Musvågen har bare et godt overblik, og det har man i den grad brug for, når man som Helle Linnet har ansvaret for ét af de mest udskældte områder i kommunen.

Musvågen tog Helle Linnet med sig ved kommunesammenlægningen i 2007, da Møn Kommune blev en del af Vordingborg Kommune. Det var i 2007. Helle Linnets karriere begyndte allerede i maj 1991, og nu efter næsten 30 år som chef eller direktør er det næsten slut. Helle Linnet fratræder i en alder af 64 år ved udgangen af oktober.

- Jeg har haft et fantastisk arbejde, hvor man kan være med til at gøre en forskel. Jeg synes, at jeg har givet meget, men jeg har også fået meget, ikke mindst takket være loyale kollegaer og politikere, siger hun.

Helle Linnet stammer oprindeligt fra Næstved, hvor hun var leder af sygehuset. Ad omveje landede hun på Bogø, hvor hun blev opfordret til at søge stillingen som leder af ældreområdet i Møn Kommune. Senere fik hun stillingen som social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune. Det er et stort område, som fylder mere end halvdelen af kommunens økonomi, og som berører flere politiske udvalg.

I dag bor Helle Linnet i Hellerup, men da hun boede på Bogø, oplevede hun flere gange i Brugsen eller til forældremøder at støde ind folk, som netop havde fået fjernet kontanthjælpen. Det var ikke altid lige sjovt at skulle være systemets kolde og ufølsomme ansigt, men det er et vilkår i en kommune med mange på overførselsindkomst.

- Vi har en trængt økonomi, og det er ikke altid at vi kan indfri forventningerne til velfærd, siger Helle Linnet.

Rod i regnskabet Hendes flotte karriere i det offentlige indeholder dog en grim plet.

Sidste år kom det frem, at kommunen havde begået en kæmpe regnefejl på arbejdsmarkedsområdet. Antallet af ledige var forskudsregistret alt for optimistisk. Det endte i stedet med et underskud på 40 millioner kroner og en fyreseddel til chef for borger- og arbejdsmarkedsafdelingen Claus Oppermann.

- Det er ærgerligt. Jeg kunne næsten ikke bære det. Det var en enorm opslidende periode med en masse beregninger, som tog på en, siger Helle Linnet og fortsætter:

- Vi troede, vi kunne fastholde et kæmpe fald i ledigheden, men det kunne vi ikke. Der er tale om store beløb, når folk bliver ledige.

Golfbanen kalder Som snart kommende pensionist vil Helle Linnet bruge tiden på børn og børnebørn.

Hun har også planer om at blive bedre til at spille golf, som hun efter eget udsagn er ret håbløs til. Og så er hun stadig medlem af en lang række udvalg og følgegrupper.

- Det hele er vildt spændende, og det tvinger en til at følge med i, hvad der foregår, siger hun.

Helle Linnet holder afskedsreception 27. oktober for inviterede gæster.